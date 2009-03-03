‘Çete’deki memur, müdür yardımcısı yapıldı

İşte rüşvetin fotoğrafı!

Yemek parasıymış

Memurunu suçladı

Ankara’da gerçekleştirilen ‘Parsel-2’ operasyonunda ilginç ayrıntılar günışığına çıktı. Polisin, binaya yerleştirdiği gizli kameralarla 2 ay süreyle sürdürdüğü teknik takip sonucunda rüşvet aldığı belirlenen memur Mehmet Ceran’ın, ‘başarılı çalışmaları’ nedeniyle operasyon hazırlıkları sırasında Bolu’ya müdür yardımcısı olarak atandığı belirlendi.Soruşturma dosyasında ‘örgüt yöneticisi’ olarak yer alan Ceran, müdür Mevlüt Çetintaş’ın odasına yerleştirilen gizli kamerayı buldu. Kameranın bulunmasından sonra Çetintaş ve aralarında Ceran’ın da yer aldığı bazı görevlilerin bir araya gelerek durum değerlendirmesi yaptığı, kendilerini “aklamaya” yönelik ortak karar aldıkları ortaya çıktı.Kamerayı bulan, ama gizli ses kayıt sistemini bulamayan zanlılar arasında geçen konuşmalarda, terfi ettirilen Ceran, “Ben giderayak dikkatli olmasaydım, dairemizde herhangi bir sıkıntı yok ama Allah korusun daha kötü durumlar olurdu” diyor.Söz konusu toplantıda Ceran’ın, geçen yıl Keçiören Tapu Müdürlüğü’ne yönelik ‘Parsel’ operasyonunun, devlet harçlarının ödenmemesinden kaynaklandığını söylediği belirlendi.Dosyada rüşvet aldığı yönünde görüntüleri yer alan Ceran, polisteki sorgusunda iddiaları kabul etmedi. Tutuklanan 13 zanlı arasında yer alan Ceran, görüntüler için, “Arkadaşlarıma yemek ısmarladım. Daha sonra arkadaşlar bu paraları bana iade etti. Görüntüdeki para budur” dedi.Tutuklanan kadın müdür yardımcısı Elif Soyalp de, emrinde çalışan memurlardan Yakup Demir’in işlemler karşılığında rüşvet aldığını söyledi. Dosyada adı ‘suç örgütü yöneticisi’ olarak geçen Soyalp, kendi aldığı paranın döner sermaye parası olduğunu iddia etti.Soyalp, görüntülerde yer alan paranın kendisine ait elektrik faturasının yatırılmasının ardından getirilen para üstü olduğunu, başka bir görüntüdeki paranın ise kendisine ait bin euro’nun bozdurulmasıyla getirildiğini öne sürdü.