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Çeteci Albay'a atama

Albay Ahmet Zeki Üçok, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Savcılığı'ndan, Disiplin Subaylığı'na atandı.

13 Kasım 2009 02:00

T24 - İstanbul'da düzenlenen "çürük raporu" operasyonu kapsamında tutuklanan Hava Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok, Hava Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Savcılığı'ndan, Hava Lojistik Komutanlığı Disiplin Mahkemesi Disiplin Subaylığı'na atandı.

CnnTürk'ün haberine göre İstanbul'da, "suç örgütü operasyonu" kapsamında tutuklanan Hava Kuvvetleri Komutanlığı Askeri Savcısı Hava Hakim Albay Ahmet Zeki Üçok'un bu görevinden alınarak disiplin subaylığına atanmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Albay Üçok, askerlikten "muaf" olmaları için bazı sanatçı ve zengin isimlere "sahte çürük raporu" verildiği iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında geçtiğimiz 26 Eylül'de tutuklanmıştı.

Hakim Albay Üçok'un tutukluluğuna 2 Ekim'de yapılan itiraz 9 Ekim'de yapılan itiraz reddedilmişti. Üçok, Askeri Savcılık görevinde bulunduğu dönemde "Karargah evleri soruşturmasını" yürütmüştü.

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