Çete soruşturması hâkimleri birbirine düşürdü

İzmir'deki bir çete soruşturmasına adları karışan iki hâkim, soruşturmanın gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle bir başka hâkim hakkında şikayetçi oldu. Olaya bazı polislerin de adı karışınca soruşturma yapan polis müfettişleri, 9 hâkimin tanık olarak ifadesini aldı.

İzmir’de bir çete soruşturmasına adları karışan hâkimler Y.K.A. ve Ö.B., soruşturmanın gizliliğini ihlal ettiği gerekçesiyle hâkim İ.K. ve bir polis hakkında suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine Emniyet bünyesinde de idari soruşturma başlatıldı ve polis başmüfettişleri Vasfi Kara ve İsmail Kara, adliyede görev yapan bazı hâkimlerin de ifadesini aldı.

Fatih Yağmur'un Radikal'deki haberine göre, polis başmüfettişleri tarafından yürütülen idari incelemede, 2012 yılında bir suç örgütüne yönelik olarak yürütülen soruşturmanın bazı hakimlere de uzandığı ortaya çıktı. İzmir Organize Şube tarafından yürütülen ‘çete’ soruşturmasında, o dönem İzmir Adliyesi’nde görevli olan hâkimler Y.K.A. ve Ö.B. de söz konusu çeteye üye olmak ve yardım etmekten soruşturma kapsamına alınmıştı. Yapılan soruşturmada ifade tutanakları ve fezlekenin, Organize Şube’de görev yapan Komiser Ö.K. tarafından İzmir Adliyesi’nde görev yapan ağabeyi İ.K.’ya verildiği, Onun da adliye içerisinde bazı kişilere gösterdiği ve soruşturma gizliliğini ihlal ettiği iddia edildi. Soruşturmayı yürüten personelin taraflı davrandığı, özel hayatlarını ihlal ettiği ve soruşturmayı yürüten personelin görevini kötüye kullandığını iddia eden hâkimler Y.K.A. ve Ö.B. tarafından şikayet edildiği ifade edildi.

Polis başmüfettişleri, bu şikayetler kapsamında hâkimlerin bilgi sahibi olduğu ve tanık sıfatıyla dinlenmeleri gerektiğini hâkimlere belirterek konuyla ilgili bildiklerini anlatmalarını istedi. İzmir Hâkimi olarak görev yapan Hâkim Ü.Ö., polis başmüfettişlerine verdiği ifadede fezleke ve tutanakların iddia edildiği gibi kendisine gösterilmediğini söyledi. Hâkim O.Y., konu hakkında bir şey duymadığını ve bilgiye sahip olamadığını ifade etti. Hâkim N.D., şikayetçi hâkimler hakkında dava açıldıktan sonra konuşmalar geçtiğini, ancak fezlekeyle ilgili hiçbir şey duymadığını belirterek, “Herhangi bir şekilde ifade tutanaklarının görülmesi ve gösterilmesi söz konusu değildir” dedi. Diğer hâkimler de benzer yönde ifade verdi. Hâkim E.A. ise haklarında dinleme kararı olduğunu, yine haklarında dinleme kararı verilen Hâkimler Ö.B. ve Y.K.A ve onların arkadaş çevresinden duyduğunu ifade etti. Hâkimleri birbirine düşüren soruşturmanın ise devam ettiği belirtildi.