'Çete' soruşmasında bütün adresler Bakırköy’e çıkıyor

Yargıtay üyesi, eski MİT mensubu turizmcinin çete kurarak İzmirli iş kadınının şirketinin yüzde 25’ini gasp ettikleri iddiasıyla başlatılan soruşturma Bakırköy Başsavcılığı’na gönderildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yetkisizlik kararıyla dosyayı gönderdiği Bakırköy Başsavcılığı, yetkili olmadığı yönünde yapılan itirazı geri çevirerek soruşturmayı başlattı. Dosyanın, iddialarla ilgili son olay yeri Ankara olmasına rağmen, dosyada adı geçen Yargıtay üyesinin son görev yaptığı yer olan Bakırköy’e gönderilmesi dikkati çekti. Soruşturmayla ilgili T24’ün yaptığı habere erişim engeli kararını da yine Bakırköy’deki mahkeme vermişti.

Soruşturmaya konu suç duyurusu İzmir’de yaşayan bir iş kadınının iddialarını içeriyor. Dilekçede, iş kadınına ait şirkete Yargıtay üyesi, eski MİT mensubu ve turizmcinin borç verdiği, daha sonra bu parayı geri almayarak şirket hissesini talep ettikleri anlatılıyor. Dilekçede, kadının İstanbul’da bir villada hisselerini devretmeye zorlandığı, Yargıtay üyesinin de bu konuda el yazısıyla sözleşme düzenleyerek kadından imzalamasını istediği iddia ediliyor. Dilekçede, İzmir’deki ofisine gelen eski MİT mensubunun bu sözleşmeyi noter önünde imzalaması için kadına baskı yaptığı da ileri sürülüyor.

Dilekçede, Yargıtay üyesinin ise bu aşamada borç olarak verdiği parayı 'kâr payı' ile geri istediği, iş kadınının da parayı elden Yargıtay’a gönderdiği anlatılıyor.

Bütün adresler Bakırköy

Ankara Başsavcılığı ve Yargıtay’a verilen suç duyurusunun ardından soruşturmayla ilgili T24’ün yaptığı habere Bakırköy’deki ilgili sulh ceza hakimliği tarafından erişim engeli getirildi. Karar, Yargıtay üyesinin başvurusuyla verildi. Bu aşamada, Yargıtay üyesinin önceki görev yerinin Bakırköy olduğu ortaya çıktı.

Erişim engeli kararının hemen ardından Ankara Başsavcılığı da yetkisizlik kararıyla dosyayı Bakırköy Başsavcılığı’na gönderdi. İş kadınının avukatları bu karara, olayın geçtiği son yerin Ankara olduğu, İstanbul’daki olayların ise Bakırköy’de yaşanmadığı gerekçesiyle itiraz etti. Bakırköy Başsavcılığı ise itirazı reddederek soruşturmayı başlattı.