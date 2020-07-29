Çete operasyonunda polise pitbull saldırısı

Adana’nın Ceyhan ilçesinde iki ayrı organize suç örgütüne yönelik yapılan ve 14 kişinin gözaltına alındığı operasyonda damda arama yapmak isteyen polise pitbull saldırdı.



Ceyhan Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında İlçe Emniyet Müdürlüğü'nün yaptığı çalışma sonucunda, iki ayrı grubun ‘suç işlemek amacıyla silahlı örgüt’ kurdukları, kendi aralarında ve vatandaşlara yönelik silahla yaralama, ikamet ve araç kurşunlama, tehdit, yağma ve ruhsatsız silah kullanma suçlarından 12 ayrı eylem gerçekleştirdikleri tespit edildi.



19 zanlının yakalanması için 25 adrese eş zamanlı operasyon yapıldı. Operasyonda 13 zanlı gözaltına alındı. 1 şüphelinin hırsızlık suçundan cezaevinde olduğu tespit edilirken, 5 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği öğrenildi.



Yapılan aramalarda 1 Uzi marka, 2 Kalaşnikof marka silah, 6 ruhsatsız tabanca, 11 av tüfeği, 1 kurusıkı tabanca, 5 senet ve 1 alacak verecek defteri ele geçirildi.

Köpek arama yapmak isteyen polise saldırdı

Operasyon anı ise saniye saniye drone ile görüntülendi. Bu anlarda polisin bir evin damına girerek arama yapmak istediği ancak pitbull cinsi köpek ile karşılaştığı görüldü. Bağlı olan köpek arama yapmak isteyen polise saldırdı.



Polis geriye hamle yaparak saldırıdan kurtuldu. Sakinleşmeyen köpek, o sırada gelen özel harekat polisine de saldırdı. Çağrılan sahibinin gelmesiyle köpeğin içeri alınması sonrası polis arama yapabildi.