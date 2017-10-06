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Çete liderinin evinde 271 parça çalıntı malzeme ele geçirildi

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ'de, ev, işyeri, bağ ve bahçelere girip hırsızlık yapan çeteye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 5'i tutuklandı

06 Ekim 2017 19:42

KAYSERİ, (DHA) - KAYSERİ\'de, ev, işyeri, bağ ve bahçelere girip hırsızlık yapan çeteye yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 7 kişiden 5\'i tutuklandı. Çetenin lideri olduğu belirtilen, ev ve işyerinde 271 parça çalıntı eşya ele geçirilen T.E.\'nin ise jandarmadaki işlemleri sürüyor.
İl Jandarma Komutanlığı\'ndan özel bir ekip, kentte artan hırsızlık olaylarıyla ilgili geçen 21 Ağustos tarihinde çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takibini ardından, çalıntı eşyaları sattığı belirlenen F.K. gözaltına alındı. F.K.\'nın ifadesi doğrultusunda eşyaları aldığı B.Ö. ve K.H. de yakalandı.
İki şüpheli sorgularında hırsızlık olaylarını T.E.\'nin liderliğinde yaptıklarını, çaldıkları eşyaları depo kiralayarak sakladıklarını, yakalanmamak için de sürekli araç değiştirdiklerini itiraf etti. Şüphelilerin kiraladıkları depolarda yapılan aramada 232 parça çapa motoru, hızar makinesi, matkap, hilti, jeneratör, hırdavat malzemesi, küçük elektrikli el aletleri, bakır kazan gibi hırsızlık malzemeleri ele geçirildi. Ayrıca olaylarda kullanıldığı tespit edilen 2 minibüs ve 1 kamyonete el konuldu. Aynı soruşturma kapsamında 3 kişi daha gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 5\'i tutuklandı.
EVİNDE VE DÜKKANINDA 271 PARÇA ÇALINTI EŞYA ELE GEÇİRİLDİ
Soruşturmayı sürdüren ekipler, 2 Ekim\'de 11 ayrı suçtan aranan örgüt lideri T.E.\'yi yakalayarak gözaltına aldı. T.E.’nin kaldığı ev ve çalıntı malzemeleri depolayıp sattığı dükkanda yapılan aramada ise aralarında buzdolabı, derin dondurucu, televizyon, bilgisayar, elektrikli süpürge, halı, kanepe gibi ev eşyalarının olduğu 271 parça çalıntı malzeme ele geçirildi.
Mağdurlarla iletişime geçilerek, eşyalar sahiplerine teslim edildi. 
T.E.\'nin jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği belirtildi.

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