-ÇETE ELEBAŞI ENGELLİ ADIYAMAN (A.A) - 23.06.2011 - Adıyaman Emniyet Müdürlüğünün, uyuşturucu satıcılarına yönelik 7 ilde eş zamanlı düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 29 kişi, adliyeye sevk edildi. Edinilen bilgiye göre, Adıyaman Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotik Büro Amirliği ekipleri ile Besni İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin, Adıyaman'ın Besni ve Çelikhan ilçeleri, Gaziantep, Kahramanmaraş, Malatya, Mersin, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da düzenlediği operasyonda 26 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanların ifadeleri doğrultusunda H.L, A.S. ve M.B. de yakalandı, 2 kişinin yakalanması için de çalışma başlatıldı. Operasyonlarda gözaltına alınan, Y.Ç, A.Ç, M.S, M.G, S.G, F.K, H.S, M.K, H.K, A.P, N.A, H.E, E.K, Ş.K, H.A, M.A, H.O, M.K, Ş.B, G.A, S.G, Ö.S, A.K, M.G, K.D, S.T, H.L, A.S ve M.B, Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından ''uyuşturucu ticareti'' yapmak iddiasıyla Besni Adliyesine sevk edildi. Bu arada, yapılan operasyonda gözaltına alınan ve ancak elleri üzerinde yürüyebilen engelli M.K'nin çetenin elebaşı olduğu öğrenildi.