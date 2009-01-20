Çete de silahları gömmüş

Edirne Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kentte silahlı gasp, saldırı, zorla çek senet tahsilatı yaptıkları gerekçesiyle 30 zanlıyı gözaltına aldı.



Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube ekipleri Operasyon sırasında çöplüğe gömülerek saklanan sayısı açıklanmayan çok sayıda tabanca ele geçirildi.



Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile belediye çöpünün işleten ve hurdacılık yapan grup ile otopark işleten başka gruba yönelik 6 aydan bu yana zorla çek senet tahsilatı, silahlı örgüt kurmak, yaralama, yağma suçları ile teknik takip yapıldı.



6 ile eş zamanlı baskın



Edirne Cumhuriyet Savcısı Mustafa Eşer'in talimatı ile polisler bu sabah erken saatlerde aralarında Edirne ve Sivas'ın olduğu 6 ildeki 40 adrese eş zamanlı baskın düzenledi. Operasyon sonucu uzun süreden bu yana `silahlı tehdit, yaralama, yağma, çek senet tahsilatı, dolandırıcılık, sahtecilik yaptığı' öne sürülen aralarında Mustafa Kara, Uğur Can, Murat Gemez'in de bulunduğu toplam 30 zanlı gözaltına alındı.



Zanlıların ev ve işyerlerinde yapılan aramada çok sayıda silah ele geçirildi. Polis Mustafa Kara'nın işlettiği Edirne Belediyesi çöplüğünde gömülü halde çok sayıda tabancaya da el konulurken bunlarla ilgili bilgi verilmedi. Soruşturma ve operasyona devam ediliyor.

