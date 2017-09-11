'Cesur Yürek' Tuğçe Albayrak Almanya'da anıldı

Mümin Karaca, Gelnhausen, 11 Eylül (DHA) - Almanya\'da taciz edilen iki genç kızı korumak isterken uğradığı saldırı sonucu hayatını kaybeden Tuğçe Albayrak\'ı anmak düzenlenen etkinlik çerçevesinde Türk Milli Futsal Takımı ile Hessen Eyalet Karması maç yaptı. Maçı Türkiye 5-2 kazandı.

2014 yılında Almanya\'da taciz edilen iki genç kızı korumak isterken saldırıda yaralanan ve hastanede hayatını kaybeden; bu cesareti nedeni ile Almanya\'da \'Cesur Yürek\' olarak anılan Tuğçe Albayrak bir futbol maçı ile anıldı.



Türkiye Milli Futsal Takımı ile Hessen Eyalet Karması’nın karşı karşıya geldiği maçı Türkiye 5-2 kazandı.



Gelnhausen kentindeki Grosssporthalle’de oynanan maçtan önce bale gösterisi yapılırken, devre arasında da milli golcü Cenk Tosun’un imzalı forması ile Alman milli takımının forması açık artırmayla satıldı. Cenk Tosun’un forması 500 Euro’ya, Alman Milli Takımı forması ise 300 Euro’ya satıldı.



Etkinliğe Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı, Hessen Hükümet Sözcüsü Michael Busser, CDU Milletvekili İsmail Tipi, SPD Milletvekili Turgut Yüksel ve Albayrak Ailesi ile birçok davetli katıldı. Etkinlikte Tuğçe Albayrak’ın annesi Sultan Albayrak, baba Ali Albayrak ve ağabeyleri Doğuş ile Ulaş Albayrak da salondaki yerini aldı.

KALEYİ ABİSİ KORUDU

HESSEN Eyalet Karması’nın kalesini Tuğçe Albayrak’ın abisi Doğuş Albayrak korudu. Maçtan önce bir bale gösterisi düzenlenirken, ardından önce Başkonsolos Burar Karartı, ardından da Hessen Hükümet Sözcüsü Michael Busser birer konuşma yaptı. Frankfurt Başkonsolosu Burak Karartı Tuğçe’yi konuşmasında “medeni cesaretin simgesi” olarak andı ve “Tuğçe bize cesaretiyle örnek olmuş, her türlü riske karşı kaba gücün karşısında olmamız, doğru olanın yanında olmamızı ve korunmaya muhtaç olanı savunmak gerektiğini göstermişti. Tuğçe davranışıyla bizlerin gururu oldu. Onun anısına bu anlamlı geceyi organize edenlere ve aileyi zor günlerinde yalnız bırakmayıp daima yanlarında olanları kutlamak lazım” dedi ve geceye katılan Türkiye Futsal Milli Takımı Sorumlusu Cem Pamiroğlu’na teşekkür ve onur plaketi takdim etti. Cem Pamiroğlu da “Bizim için onurlu ve gururlu bir gün oldu” diye konuştu.

BUSSER’DEN DUYGULU KONUŞMA

HESSEN Eyaleti Başbakanı Volker Bouffier ile Tuğçe’nin cenaze töreninde bulunduklarını belirten Hessen Eyaleti Hükümet Sözcüsü Micheal Busser de çok güzel bir konuşma yaptı. Tuğçe’nin başkalarının yüzünü çevirdiği şiddet olayında taciz edilen iki küçük kızın yardımına koştuğunu belirten Busser, “Toplumsal yaşamda bunun adına cesaret denir. Toplumumuzda ne yazık ki az görülüyor” dedi. Futsal Milli Takım Teknik Direktörü Sercan Görgülü, 2018 Futsal Avrupa Şampiyonası elemelerine hazırlandıklarını belirterek, “Burada bugün asıl önemli olan, yaşamı pahasına medeni cesaret örneği gösteren Tuğçe. Onu hatırlamak, onu unutturmamak için buradayız” dedi ve geceye tüm ekibin severek katıldığını söyledi.

GELİRİ TİYATROYA

TÜRK Türk Milli Takımı’nın kafile başkanlığını Fenerbahçe ve Türk Milli Takımı’nın eski yıldızlarından Cem Pamiroğlu, Teknik Direktörlüğü’nü ise Boluspor, Fenerbahçe ve Sarıyer\'den tanıdığımız eski milli futbolculardan Sercan Görgülü yaptı. Gecede elde edilen gelir, şiddete karşı etkinlikler düzenleyen Frankfurt Schultheater okul tiyatro ekibine verilecek.

OLAY NASIL OLMUŞTU?

TUĞÇE Albayrak 15 Kasım 2014 tarihinde iki küçük kıza yardım edip tacizden kurtardığı için saldırganların hedefi haline gelmişti. Gençlerden biri olaydan sonra Tuğçe’ye vurup yere düşmesine sebep olmuştu. Genç kız düşerken başını yere vurup ağır yaralanmış, iki hafta tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti. Tuğçe, aynı zamanda 23. yaşgünü olan 28 Kasım’da hayata gözlerini yummuştu.