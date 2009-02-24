Cesur yürek hızlı başladı

Hagi: Hayırlı olsun

Ayağının tozuyla idmana çıktı

Servet'e operasyon

Emre'nin tedavisi uzun sürecek

Tarih onu yazıyor

Galatasaray yönetimi, Kocaelispor maçı sonrası Gheorghe Hagi ile görüşüp 13 maç artı 1 yıllık sözleşme teklif etti. Haegi’nin bunun kabul etmemesi üzerine Galatasaray yönetimi, dün sabah Florya Metin Oktay Tesisleri'nde Bülent Korkmaz ile bir araya geldi. Yapılan görüşmelerden olumlu sonuç alan yönetim, Korkmaz'ı 1.5 yıllığında teknik direktörlük görevine getirdi.Cim-Bom’da yardımcı antrenörler Cevat Güler, Nezih Ali Boloğlu ve Burak Dilmen’in görevlerine devam edecekleri açıklandı. Taraftarlar tarafından 'Cesur yürek' olarak adlandırılan takımın yeni teknik patronu Bülent Korkmaz’ın istediği Galatasaray’ın eski santrforu olan Taner Alpak da bugün teknik heyete katılacak.Gheorghe Hagi, yönetimin Bülent Korkmaz tercihi için, “Hayırlı olsun” yorumunu yaptı. Galatasaray PAF Takımı ile bugün bir maç yapacak olan Hagi Futbol Akademisi’nin antrenmanı için dün Florya’ya gelen Rumen teknik adam, “Galatasaray’a dönmeye hazırım, ama şimdi zamanı değil” dedi.Bu arada takımda bazı futbolcuları kadro dışı bırakarak ağır para cezaları vereceği ileri sürülen yönetimin bu operasyonu askıya aldığı kaydedildi.Yıllarca formasını giydiği kulübe teknik direktör olarak geri dönen genç teknik adam, yeni ekibine ilk antrenmanını yaptırdı. Antrenman basına kapalı gerçekleştirildi. Kocaelispor maçında 90 dakika forma giyen oyuncular aerobik koşuyla yetinirlerken, öteki futbolcular ise teknik çalışmaların ardından dar alanda taktik bir çalışma yaptılar.Antrenmana, Kocaelispor maçında sakatlanan ve bu akşam sağ ayak 5. tarak kemiğinden ameliyat edilecek Servet Çetin ile aynı maçta sakatlanan Emre Güngör katılmazlarken, Uğur Uçar, antrenmanın bir bölümünde takımdan ayrı, antrenör Cevat Güler yönetiminde çalıştı.Kocaelispor karşılaşmasında sakatlanan Servet Çetin’in dün gece yapılan ayrıntılı tetkik ve muayenelerinde sağ ayak beşinci tarak kemiğinde kırık tespit edildi. Servet bugün akşam saatlerinde Acıbadem Bakırköy Hastanesi’nde Prof. Dr. Ömer Faruk Taşer ve Op. Dr. Sarper Çetinkaya tarafından bir ayak beşinci metatars kırığı vidalama ameliyatı geçirecek.İkili mücadele sırasında sakatlanarak oyunu terk etmek zorunda kalan Emre Güngör’ün de ayrıntılı tetkik ve muayenesinde sol uyluk arka adalesinde üçüncü derece zorlanma tespit edildi. Emre’nin tedavisinin uzun süreceğini bildirildi.Galatasaray, bu sabah basına ve taraftara kapalı yapacağı antrenmanla, UEFA Kupası 3. turunda Girondins de Bordeaux ile yapılacak rövanş maçının hazırlıklarını sürdürecek.24 Kasım 1968’te doğan Bülent Korkmaz, Galatasaray’a ilk adımını 1983’te 15 yaşındayken attı. 1984-85 sezonunda Mustafa Denizli tarafından Tugay Kerimoğlu ile birlikte A takım kadrosuna alındı. 2004-05 sezonunun sonuna kadar aralıksız 20 yıl sarı-kırmızılı forma giyen Bülent Korkmaz; 8 Süper Lig, 6 Türkiye Kupası, 5 Cumhurbaşkanlığı, 2 Başbakanlık ve 6 TSYD Kupası’nın yanı sıra UEFA ve Süper Kupa zaferlerine imzasını attı. 2004-05 sezonunda jübilesi yapılmadan kulüpten ayrıldı.Bülent Korkmaz daha önce de Kayseri Erciyesspor, Bursaspor ve Gençlerbirliği'nde görev yapmıştı.