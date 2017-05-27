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'Cesur ve Güzel' final yapıyor

Tuba Büyüküstün: En çok Sühan'a teşekkür ediyorum

27 Mayıs 2017 18:58

Kıvanç Tatlıtuğ ve Tuba Büyüküstün’ün başrolünü üstlendiği “Cesur ve Güzel” dizisi, 22 Haziran'da final yapacak.

Medyaradar'da yer alan habere göre; Cesur ve Sühan’ın aşk hikayesinin mutlu sonla bitip bitmeyeceği 22 Haziran’da son kez yayınlanacak bölümde cevap bulacak. 

İlk bölümde Cesur ve Sühan’ın kaza sonrası tanıştıkları sahnenin favorisi olduğunu söyleyen Tatlıtuğ, “Cesur rolü benim ve kariyerim için yeni bir deneyim oldu. Cesur’un maceraperest ve tutkulu karakterinde kendimden bir şeyler buldum” dedi. Büyüküstün ise, “Güzel bir sinerjiyle çalıştık. En çok Sühan’a teşekkür ediyorum” diye konuştu.

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