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CESUR KANATLARIN GÖRÜNTÜLERİ YAYIMLANDI ANKARA (A.A)

26 Ocak 2011 12:36

-CESUR KANATLARIN GÖRÜNTÜLERİ YAYIMLANDI ANKARA (A.A) - 26.01.2011 - Türk milletinin havacılık adına ''gökyüzündeki milli takımı'' olarak nitelendirilen Türk Yıldızları'nın kokpitlerinden çekilen görüntüleri ilk defa yayımlandı. Hava Kuvvetleri Komutanlığınca hazırlanan görüntülerde, gösterilerinde sekiz süpersonik (ses üstü) uçak kullanan dünyanın ilk ve tek akrotimi olan Türk Yıldızları pilotlarının nefes kesen gösterilerinden bazı bölümler yer alıyor. Gösterilerin tehlikesi ve uçakların birbirlerine yakınlığı dikkat çeken görüntülerde, uçakların zorlu hareketleri büyük bir uyum içinde yaptıkları da görülüyor. Timin ortasında bulunan ve ''4 numara'' olarak tabir edilen uçaktan çekilen görüntülerde ise pilotun taktığı ay-yıldız motifli kırmızı kask dikkat çekiyor. Yine bu görüntülerde gösteriler sırasında uçakların yakınlığı da görülüyor. Türkiye Cumhuriyetini temsil etmek, Türk Silahlı Kuvvetlerini tanıtmak, Türk Hava Kuvvetlerinin disiplin ve etkinliğinin anlatılmasına katkıda bulunmak, Türk halkının silahlı kuvvetlerine olan güven duygusunu pekiştirmek ve gençlerin havacılığa olan sevgisini artırmak amacıyla kurulan Türk Yıldızları, 24 Ağustos 2001'de Azerbaycan'da gerçekleştirdiği gösteri ile aynı anda 1 milyondan fazla kişi tarafından izlenen dünyanın tek akrobasi timi olma özelliğini de taşıyor.

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