'Cessy', minik Burak'ın tabutunun başından ayrılmadı

Bartın’ın Amasra ilçesinde, bilgisayar adaptörünün tutuşmasıyla çıkan yangında dumandan zehirlenerek hayatını kaybeden 4 yaşındaki Burak Kara son yolculuğuna uğurlandı.

Amasra’nın Kum Mahallesi’nde meydana gelen olayda babasından boşanan annesiyle birlikte aynı evde yaşayan 4 yaşındaki Burak Kara, annesinin işe gitmesinin ardından evdeki yatağının üzerinde, dizüstü bilgisayarın adaptörünü prize takarak film izlemeye başlamıştı. Dumanı fark eden komşular eve girmişti. Yatakta film izlerken dumandan etkilenip yere düşen Burak Kara’yı hareketsiz halde bulan komşuları, çocuğu ilçe hastanesine götürmüştü. Yapılan tüm müdahalelere rağmen, dumandan zehirlendiği tespit edilen Burak Kara, hayata döndürülememişti.

Bartın Devlet Hastanesi morguna kaldırılan Burak Kara’nın cenazesi otopsi yapıldıktan sonra bu Sabah Amasra Belediyesi’ne ait cenaze aracı ile Amasra’ya getirildi. Burak Kara’nın cenazesi Amasra’da halasının iş yeri önüne getirildi.

Milliyet'teki habere göre, 3 buçuk yıl önce eşinden ayrılan Burak’ın babası Murat Kara da cenazede hazır bulundu. Oğlu ile en son 3 gün önce internetten görüştüklerini ifade eden acılı baba Murat Kara, “Yavrumu kaybettim. Ölüm haberini çalışırken aldım. Bitmiş vaziyetteyim konuşacak bir şeyim de yok. Eşimden ayrılalı 3 buçuk sene oluyor. Velayeti annesindeydi, onun yanında kalıyordu. En son 3 gün önce sosyal medya ile görüşmüştük. Ona dedim ki bir isteğiniz arzunuz olursa bana söyleyin yazın. Ulaşamıyorum size telefon yok bir şey yok dedim. Haberi iş yerinde aldım perişan oldum. Yüz yüze ise, 1 buçuk ay önce görüşmüştüm” diyerek gözyaşlarına hakim olamadı.

Amasra’da sokak hayvanlarına sevgisiyle bilinen Burak Kara’nın kendisine ait olan ve adını ‘Cessy’ koyduğu köpeği de tabutun başına geldi. Burak’ın tabutunun başından ayrılmayan ’Cessy’, cenazeye gelenleri duygulandırdı. Cami imam hatibi Muhammet Gürel, Burak’ın köpeğinin Kur’an-ı Kerim bitene kadar tabutun altından kalkmadığını, insanlar olarak yenen ekmeği inkar etmemek gerektiğini ifade etti. Gürel, son olarak Burak’ın köpeğinin tabutunun altında beklemesinin sahibini tanıdığını ve sadakat gösterdiğini ifade etti.

Helallik alınmasının ardından Burak’ın cenazesi Amasra Merkez Camii’ne götürüldü. Amasra Merkez Camii’nde kılınan öğle namazına müteakip Burak Kara için cenaze namazı kılındı. Cenazede Burak’ın annesi yakın akrabaları ve sevenleri gözyaşları döktü. Namazının ardından Burak’ın cenazesi Amasra Mezarlığı’na defnedildi.