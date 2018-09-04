Çeşme'yi çöp götürüyor!

Türkiye’nin önemli turizm merkezlerinden Çeşme’de altyapının çöktüğü belirtildi. Bölgede kanalizasyon atığı dahi denize akıyor.

Bir süredir balık çiftlikleri, Rüzgar Enerji Santrali (RES), taş ocakları, yüksek katlı yapılaşma, sit alanlarının betonlaşmaya açılması tartışmalarıyla gündemde olan Çeşme, sorunlara boğuldu.

Sözcü’den Yunus Emre Çınar’ın haberi özetle şöyle:

Çeşme'nin çekim merkezlerinden Alaçatı Mahallesi bir dizi sorun nedeniyle marka değerini kaybetme riski altında. Seyyar satıcı ve dilencilerin kol gezdiği Alaçatı'daki gürültü kirliliği de gözde turizm merkezinin huzurunu kaçırıyor. Denetimsizlik sonucu ortaya çıkan sorunlar yumağı Çeşme'nin turizm değerini düşürüyor, dolayısıyla ekonomiye de kan kaybettiriyor. Öte yandan, dar sokaklardan oluşan ve yoğun kalabalık sebebiyle güçlükle yürünebilen Alaçatı'da acil durumlar karşısında alınan etkili önlem yok. Yangın çıktığında standart itfaiye araçlarının bu sokaklara girebilmesi mümkün değil. İtfaiye araçları hortumlarının da her yere ulaşabilmesi imkansız. Benzer risk ambulanslar için de söz konusu.

"Etraf lağım kokuyor"

Bir başka sorun da şu: Her yaz mevsiminde milyonlarca turistin akın ettiği Çeşme'nin kanalizasyon alt yapısı yoğunluğu taşıyamıyor. Kirli atıklar yağmur suyu kanallarına veriliyor. Alaçatı, Şifne ve Ilıca Mahalleleri ile Yıldızburnu mevkii başta olmak üzere ilçenin birçok noktasından kanalizasyon atıkları rögar kapaklarından taşarak sokaklara, derelere ve denize akıyor. Hatta bazı yerlerde kanalizasyon atıkları borular ile doğrudan denize akıtılıyor. Etrafı lağım kokusu kaplıyor.

Şifne Mahallesi'nde iki yıl önce tamamlanan ve yaklaşık 1500 hanenin yer aldığı TOKİ konutları bölgesinde ise alt yapı sistemi hiç yok. Su ve kanalizasyon sisteminin yapılmadığı bölgede su ilkel yöntemlerle artezyen kuyularından temin ediliyor. Mutfak ve kanalizasyon sıvı atıkları denize veriliyor.

Alaçatı'da özellikle işletmelerin önünde biriken çöpler de çevre ve halk sağlığını tehdit ediyor. Küçük boyutlu çöp toplama araçlarının seyrek aralıklarla girdiği Alaçatı'da, çöp toplama işlemleri yetersiz kalıyor. İşletmelerin önlerinde yığılan çöp dağları saatlerce toplanmayı beklerken etrafı pis kokular, sinek ve böcekler sarıyor. Çözüm bulunamıyor.