Çeşme'den Sakız Adası'na geçmeye çalışan 46 Suriyeli kaçak yakalandı

Güneş ATAGÖZ / ÇEŞME (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Çeşme İlçesinden Yunanistan\'ın Sakız Adası\'na yasa dışı yollarla kaçmaya çalışan 46 Suriyeli, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yakalandı.

Devriye görevi yapan Sahil Güvenlik ekipleri, bugün saat 06.00 sıralarında, Kara Abdullah Burnu açıklarında bir lastik bot tespit etti. Durdurulan bottaki, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 46 Suriyeli, Sahil Güvenlik botuna alınıp, Çeşme İskelesi\'ne getirildi. Sakız Adası\'na geçmeye çalıştıkları anlaşılan kaçaklara, burada Uluslararası Göç Örgütü temsilcileri tarafından su ve yiyecek dağıtıldı.

\"SURİYELİYİM DİYE KÜÇÜMSENDİM\"

Kaçaklar arasındaki Maher Shbabebe, zor şartlar altında yaşadıklarını belirtip, \"Maaş bin lira, ev kirası bin 200 lira. Yemeğe, elbiseye para yetmiyor. Türkiye çok pahalı. Türkiye\'de matbaada, asansör tamirinde, lokantada ve boya işlerinde çalıştım. Çalıştığım işlerde hep sıkıntı çektim. \'Suriyeli\'yim\' diye hep küçümsendim\" dedi.

\"SAVAŞ YÜZÜNDEN EĞİTİMİMİ YARIM BIRAKMAK ZORUNDA KALDIM\"

Suriye\'de, Türk Edebiyatı ve Dili Bölümü\'ndeki üniversite eğitimini yarım bırakmak zorunda kaldığını anlatan Hande Nur da, 2 aydır Türkiye\'de yaşadığını belirtip, \"Ülkemdeki savaş nedeniyle eğitimimi yarım bırakmak zorunda kaldım. Şimdilik geleceğim yok. İzmir\'de kalıyorum. Yurt dışında hayat şartlarının daha iyi olduğunu anlatıyorlar. Geleceğimizin daha iyi olacağını düşünerek yurt dışına geçmek istedim. Türkiye\'de çalışmazsak yaşayamayız. Yurt dışında devlet her şeyi karşılıyor. Ev kirası, eğitim masrafları karşılanıyor. Çocuklara da yardım ediliyor. Yurt dışına kaçmak için 300 dolar ödedim. İzmir\'de parayı ödedik. Bizi Çeşme\'ye getirdiler. Ama yurt dışına geçemedik. Yakalandıktan sonra bize iyi davrandılar. Yiyecek ve içecek ihtiyacımız karşılandı. Aslında insan kendi ülkesindeki yaşamı hiçbir yerde bulamaz. Herkes kendi ülkesine gitmek istiyor. Savaş biterse ülkeme geri dönmek istiyorum\" dedi.

AĞABEYİ KAÇTI, O KALDI

Kaçaklar arasında bulunan Muhammed Elmasry de ağabeyinin 5 gün önce Çeşme\'den Sakız Adası\'na geçtiğini belirtip, \"Çeşme\'ye ağabeyim Muntasar Bilah Elmasry ile birlikte gelmiştik. İkimiz kaçacaktık. Bizi dolandırdılar. 800 dolar aldılar. Ağabeyimi götürdüler, beni bıraktılar. Ağabeyim Sakız Adası\'na geçti. Ondan haber alamadım. Arkadaşıyla görüşebildim. Herkes ailesiyle görüştü. Bir tek ağabeyim görüşemedi. Ağabeyimin 20 gün hapse atılacağını duyduk\" diye konuştu.

Çeşme İskelesi\'ndeki kaçaklar, Çeşme Jandarma Komutanlığı ekiplerince teslim alındı. İlçe Jandarma Komutanlığı\'na götürülen kaçakların işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne gönderileceği bildirildi.

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