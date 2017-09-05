Çeşme'deki oteller tamamen doldu

Timur TARLIĞ/İZMİR, (DHA) - TÜRKİYE’nin 10 günlük bayram tatilinde turizm merkezlerindeki tesisler tamamen doldu. 10 gün boyunca tam dolulukla hizmet veren turizm merkezleri sezondaki eksiği kapattı. İzmir’in tatil cenneti Çeşme’de bir otel de işleten Çeşme turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkan Yardımcısı Yakup Demir, turizmcilerin de tatilcilerin de mutlu bir bayram geçirdiğini söyledi. Çeşme Belediye Başkanı Muhittin Dalgıç ise, Çeşme’nin devam eden etkinlikleri ile kasım ayının ilk haftasına kadar doluluğunu koruyacağını anlattı.

Bakanlar Kurulu kararı ile Zafer Bayramı ile Kurban Bayramı tatilleri arasındaki günlerde kamu çalışanlarının idari izinli sayılması ile tatilin 10 güne çıkması çalışanların yanı sıra turizmcilerin yüzünü güldürdü. İşadamı ve sanayiciler tatilin uzatılmasına tepki göstermesine rağmen çalışalar aileleri ile turizm merkezlerinin yolunu tuttu. Geçen sezonu yüzde 70 doluluk oranıyla kapatan Çeşme’deki turizmcinin yüzü bu yıl güldü. Dolu dolu bir bayram geçirdiklerini belirten ÇEŞTOB Başkan Yardımcısı Yakup Demir, şöyle dedi:

\"Geçen sene yüzde 60 -70 olan doluluk oranımız bu sene yüzde 100 oldu. 10 günlük bayram tatili bize ciddi bir etki yaptı. Doluluk beklentimizin üzerinde gelişti. Mutluyuz, keşke Çeşme olarak doluluğu eylül ayına da taşıyabilsek.\"

Bayram tatilinin Çeşme’ye fazladan yüzde 30 doluluk getirdiğini anlatan Demir, şöyle devam etti:

“Sezondaki kayıplarımızı telafi ettik. Bayram süresince Çeşme çok yoğun ve doluydu. Bayramın uzun süreye yayılması karmaşaya da sebep olmadı. Misafirlerimiz sakin ve mutlu bir tatil geçirdi. Havanın da sakin olması sayesinde tatilciler hem Eylül’ü hem de Ağustos sıcaklarını yaşadılar.\"

FESTİVAL VE ŞENLİKLERLE DOLULUK KORUNACAK

Otellerin yüzde 100 doluluk oranına ulaştığını belirten Çeşme Belediye Başkanı CHP\'li Muhittin Dalgıç, “Oteller, yazlıklar ve günübirlik gelenlerle birlikte milyonları ağırladık. Çok şükür kazasız belasız, sezonu \'pik yaptıran\' bir şekilde tamamlıyoruz. Bütün otel, pansiyon, kafe, restoran, beach clublar doluydu. Yaz ortasındaki gibi iş yaptıklarına eminim\" dedi. Çeşme Belediyesi’nin etkinlikleriyle doluluğun korunacağını beklediklerini belirten Dalgıç, şöyle dedi:

\"Eylül\'de de devam eden etkinliklerimiz var. Pazartesi günü Klasik Müzik Akademisi çalışmamız başlayacak. Ovacık\'ta Tarım ve Sakız Koyunu Şenliği var. Ardından \'Aşk Festivali\' düzenleyeceğiz. 2 tane uluslararası açık deniz balık yarışmamız var. Bisiklet yarışımız var. Triathlon ve dechatlona yakın yarışmamız var. Ekmek festivalimiz var. Yani kasım ayının ilk haftasına kadar Çeşme doluluğunu koruyacaktır.\"

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