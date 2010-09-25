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Dünya

Çeşme’de yediği dondurma öldürüyordu

İrlandalı Rachael Devine, nöbet geçirmesinin ardından konuşma yeteneğini kaybetti, tekerlekli sandalyeye mahkûm oldu...

25 Eylül 2010 03:00

T24 - Geçen yıl Çeşme’deki tatili sırasında yediği dondurmanın içinde bulunan keçi sütüne alerjisi olan İrlandalı Rachael Devine, nöbet geçirmesinin ardından konuşma yeteneğini kaybetti, tekerlekli sandalyeye mahkûm oldu.

Alaçatı’ya tatile giden Devine (25), sıcakta iyi geleceğini düşünerek yol kenarında gördüğü bir dondurmacıya girdi. Devine, aldığı dondurmayı yemeye başlayınca birden nefes yolları kapandı, nefes alamamaya başladı. Keçi sütüne alerjisi olan Devine’ın, dondurmanın keçi sütünden yapıldığından haberi yoktu. Beyni oksijensiz kalan Devine, birkaç dakika sonra bayılarak komaya girdi. Genç kadın Türkiye’de acil müdahale gördükten sonra özel bir ambulans uçakla Kuzey İrlanda’ya götürüldü. Doktorlar Devine’ın uyanamayabileceğini söylese de genç kadın dört hafta sonra komadan çıktı. Yürüyemeyen ve konuşamayan Devine zorlu bir rehabilitasyon programına başladı.  

Çeşme’de yediği dondurma öldürüyordu

Yavaş yavaş tekrar konuşmaya başlayan Devine, dondurmanın içinde keçi sütü olabileceğinin hiç aklına gelmediğini söyledi. Doktorların ne kadar ilerleme kaydedebileceğinden emin olmadıklarını belirten Devine, çok iyi bir piyanist ve dansçı olduğunu, bu yeteneklerini geri kazanmak için elinden geleni yapacağını belirtti.


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