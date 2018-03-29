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Çeşme'de villalardan hırsızlığa 2 tutuklama

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), (DHA) - İZMİR'in Çeşme ilçesinde, 3 ayrı villadan hırsızlık yaptıkları belirlenip, suçüstü yakalanarak, gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı

29 Mart 2018 15:20

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), (DHA) - İZMİR\'in Çeşme ilçesinde, 3 ayrı villadan hırsızlık yaptıkları belirlenip, suçüstü yakalanarak, gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildiği adliyede mahkemece tutuklandı.
İlçeye bağlı Ilıca Mahallesi\'nde devriye görevi yapan Çeşme Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, saat 01.00 sıralarında, 5151 Sokak\'taki villalarda hırsızlık yapıldığını belirledi. Şüphelilere müdahale eden polis, E.B. (35) ve C.D.\'yi (47) suçüstü yakaladı. 3 villaya kapıları ve pencereleri zorlayarak, girdikleri tespit edilen şüphelilerin çaldıkları LCD televizyon ve DVD\'ler ile çok sayıda içkiye el koyuldu. \'Hırsızlık\' ve \'yaralama\' suçlarından sabıkaları bulunan 2 şüpheli, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.B. ve C.D., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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