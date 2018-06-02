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Çeşme'de uyuşturucu satışına suçüstü

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Çeşme ilçesinde, uyuşturucu satarken suçüstü yakalandığı belirtilen Y

02 Haziran 2018 22:22

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Çeşme ilçesinde, uyuşturucu satarken suçüstü yakalandığı belirtilen Y.D. (27), sevk edildiği adliyede tutuklandı.
Çeşme\'de polis ekiplerinin yaptığı ortak operasyonda Y.D. adlı şüpheli, T.S. (31) ve C.Ş. (21) adlı kişilere esrar satarken suçüstü yakalandı. Üç şüpheli gözaltına alındı. Y.D.\'nin evinde yapılan aramada, paketlere sarılı bir miktar esrar, uyuşturucu içiminde kullanılan düzenek, sigara sarma kağıtları ve saksı içine dikilmiş 1 kök hintkeneviri ele geçirildi. T.S. ve C.Ş., uyuşturucu madde kullanmaktan işlem yapılıp serbest bırakıldı. Adliyeye sevk edilen Y.D., mahkemece tutuklandı.

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