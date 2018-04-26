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Spor

Çeşme'de tekneler çocuklar için yarıştı

İZMİR, (DHA) - Ege Akdeniz Yat Kulübü-Çeşme Marina tarafından düzenlenen ve tüm geliri Ege Çağdaş Eğitim Vakfı'na (EÇEV) bağışlanan 2018 İzmir Kış Trofesi 4'üncü Ayak Yarışları, 21– 22 Nisan'da Çeşme Marina'da 32 teknenin katılımı ile yapıldı

26 Nisan 2018 13:41

İZMİR, (DHA) - Ege Akdeniz Yat Kulübü-Çeşme Marina tarafından düzenlenen ve tüm geliri Ege Çağdaş Eğitim Vakfı\'na (EÇEV) bağışlanan 2018 İzmir Kış Trofesi 4\'üncü Ayak Yarışları, 21– 22 Nisan\'da Çeşme Marina\'da 32 teknenin katılımı ile yapıldı.

Cumartesi sabahı sert bir havanın hakim olduğu Çeşme’de, brifingin ardından hakem heyeti tarafından karada tehir ilan edildi. Hakem heyeti tarafından yapılan hava ölçümlerinde, 21 Nisan Cumartesi, gün boyunca rüzgarın 30 knot altına inmemesi nedeniyle yarış yapılamadı. Uzun bekleyiş sonunda akşamüstü 3. Ayak Ödül Töreni\'nde; IRC 1’de Lezita Lemon, IRC 2’de Arnes, IRC 3’de Ayk - Blue Miles, IRC 4’de AYK - Ladysun, IRC’5 de Miranda ve Destek Sınıfında Perle White birincilik ödüllerinin sahibi oldu.

22 Nisan Pazar günü brifing ardından, genç yaşta aramızdan ayrılan Half-Life teknesi ekibinden Burç Durmaz için denizde bir anma töreni gerçekleştirildi. Sonsuzluğa yolcu edilen Burç Durmaz\'ı ailesi, sevdiği arkadaşları ve tüm yelkenci dostları sevgiyle uğurladı.

Tören sonrası, ortalama 15 knot altında 2 yarış başarıyla tamamlandı. Kış Trofesi 4\'üncü Ayak yarışlarında; IRC 1’de Atlantis-X, IRC 2’de Arnes, IRC 3’de Ayk-Blue Mıles, IRC 4’de Ayk Lady Sun, IRC’5 de Miranda ve Destek Sınıfında Prime Time birincilik kazandı.

İzmir Kış Trofesi 5\'inci ve son Ayak Yarışları ve trofe kapanış töreni,19-20 Mayıs tarihlerinde Çeşme’de gerçekleştirilecek.

(FOTOĞRAF)

 

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