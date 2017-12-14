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Çeşme'de lastik botta 61 kaçak yakalandı

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Çeşme ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'a geçmeye çalışan 61 kaçak, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı

14 Aralık 2017 15:03

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Çeşme ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan\'a geçmeye çalışan 61 kaçak, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, geçen salı günü saat 21.28\'de, Çeşme\'nin Karaabdullah Burnu önlerinde bir grup kaçağın lastik botla denize açıldığını öğrenince bölgeye hareket etti. Yasa dışı yollarla Yunanistan\'ın Sakız adası\'nda gitmeye çalışan 3\'ü Yemen, 1 Somali uyruklu, diğerleri Suriyeli toplam 61 kaçak, yakalandı. 5\'i kadın, 21\'i çocuk olan kaçaklar, sahil güvenlik botuyla Çeşme Limanı\'na getirdi. Kaçaklar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne teslim edildi.   

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