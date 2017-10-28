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Çeşme'de lastik botlarda 104 kaçak yakalandı

Güneş ATAGÖZ / ÇEŞME (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Çeşme İlçesi'nden Yunanistan'ın Sakız Adası'na yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 104 kaçak, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı

28 Ekim 2017 20:39

Güneş ATAGÖZ / ÇEŞME (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Çeşme İlçesi\'nden Yunanistan\'ın Sakız Adası\'na yasa dışı yollardan geçmeye çalışan 104 kaçak, Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı.
Çeşme Körfezi\'nde devriye görevi yapan TCSG 109 Sahil Güvenlik botu, Karaburun Yarımadası\'ndaki Eğriliman açıklarında bulunan Koyun Adaları\'nın 2 mil kuzeyinde 2 ayrı lastik bot belirledi. İlk botu durduran ekipler, içindeki kaçakları Sahil Güvenlik botuna aldı. Ardından diğer lastik bota da müdahale edildi. Kaçakları alan TCSG 109 Sahil Güvenlik Botu, Çeşme İskelesine geldi. İskeleye indirilen 60\'ı Suriyeli, 44\'ü ise Gana, Angola, Fildişi ve Orta Afrika uyruklu olan 104 kaçağa, Uluslararası Göç Örgütü temsilcisi tarafından yiyecek paketleri ve içecek dağıtıldı. Kaçakların, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne gönderilecekleri öğrenildi.

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