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Çeşme'de göçmen kaçakçılığına tutuklama

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Çeşme ilçesi girişinde durdurulan minibüste 32 kaçakla birlikte yakalanan göçmen kaçakçısı, gözaltına alındı

24 Nisan 2018 18:57

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Çeşme ilçesi girişinde durdurulan minibüste 32 kaçakla birlikte yakalanan göçmen kaçakçısı, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Çeşme Grup Amirliği ekipleri ve Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çeşme girişinde durdurulan bir servis minibüsünde 13\'ü çocuk, 6\'sı kadın, 32 Suriyeliyi yakaladı. Yasa dışı yollarla Yunanistan\'ın Sakız Adası\'na geçmeyi hedefleyen grubun yanında, olayın organizatörü olduğu belirlenen araç sürücüsü V.Ç. gözaltına alındı. Araçta arama yapan ekipler, 13 şambrel can simidi, 4 hava pompası ve 8 can yeleği ele geçirdi. Kaçaklar, yapılan işlemlerinin ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne gönderildi. Göçmen kaçakçılığından adliyeye sevk edilen V.Ç. ise tutuklandı.

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