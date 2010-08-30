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ÇEŞME'DE EROİN OPERASYONU ÇEŞME (A.A)

30 Ağustos 2010 20:53

-ÇEŞME'DE EROİN OPERASYONU ÇEŞME (A.A) - 30.08.2010 - Çeşme Limanı'ndan yurt dışına çıkış yapmak isteyen Bulgaristan vatandaşı kişinin kullandığı otomobilde, 9 kilo 934 gram eroin ele geçirildi. Alınan bilgiye göre, Çeşme Gümrük Muhafaza Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'den Yunanistan'ın Sakız Adası'na gitmek için Çeşme Limanı'na gelen bir otomobilde arama yaptı. Narkotik köpeği ''Jacki''nin de katıldığı aramada, otomobilin zula tabir edilen gizli bölmelerinde eroin bulundu. Aracın değişik bölümlerinde ele geçirilen paketler halindeki eroinin 9 kilo 934 gram olduğu belirlendi. Otomobilin sürücüsü Bulgaristan uyruklu S.V.P. gözaltına alındı. İfadesi alınan S.V.P'nin uyuşturucudan haberinin olmadığını ileri sürdüğü öğrenildi. S.V.P'nin, Bulgaristan'da suç örgütü üyesi olan bazı kişilerin daha önce kendisine Türkiye'den antika malzemeler olan paketleri Bulgaristan'a getirmesini istediğini, bunun karşılığında bin Avro vermeyi teklif ettiklerini, kabul etmeyince ailesini tehdit ettiklerini iddia ettiği bildirildi. İşlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edilen S.V.P. tutuklandı.

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