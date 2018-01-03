Çeşme'de emekli 13 taşeron işçisi işten çıkarıldı

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Çeşme Belediye Başkanı CHP\'li Muhittin Dalgıç, taşeronlarla ilgili çıkarılan kararname gereğince, emekli 13 taşeron işçisinin işine son vermek zorunda kaldığını açıkladı. Dalgıç, bu uygulama nedeniyle ilaçlama hizmetinin aksaması tehlikesi doğduğunu ifade etti.

Çeşme Belediyesi 2018 yılının ilk Meclis toplantısı, dün (salı), Belediye Meclis Salonu\'nda gerçekleştirildi. Taşeron işçilerin kadroya geçişi için başvuruların başladığını belirten Çeşme Belediye Başkanı Dalgıç, 696 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname gereğince emekli ya da emekliliği gelmiş işçilerin iş akdine son verilmesi gerektiğini, bu nedenle ilk aşamada 13 işçinin işine son verildiğini ifade etti. Çeşme Belediyesi\'nde 272 taşeron işçi olduğunu açıklayan Dalgıç, \"Kararnameye göre emekliliği hak etmiş ya da emekli olan işçilerin iş akdine son verilmesi gerekiyor. Üzülerek söylüyorum, bugün 13 işçi arkadaşımızın iş akdine son verdik. Taşeronda çalışan emekli arkadaşlarımız vardı. Arkadaşlarımızla görüştük. Kendilerine de anlattım. Belediye başkanı olarak yapabileceğim bir şey yok. Kararnameyi uygulamak zorundayız. Samimi olarak söyleyeyim, bir haftadır uykum kaçıyor. İş akdine son vereceğimiz işçi sayısı sanıyorum daha da artacak. İşlemler devam ediyor. Her işçiden tam teşekküllü sağlık raporu alacağız. Sağlık raporu sonucuna göre hareket edeceğiz. Aramızdan ayrılmak zorunda kalan işçi arkadaşlarımız için üzüntülüyüm. Tabi bu bazı sorunları da beraberinde getiriyor. Eksilen işçi yerine yenisini almak da çok kolay değil. Yeni düzenlemelerin ne getireceğini bilmiyoruz. Eksilen işçi yerine yeni işçi alamamak sıkıntıyı da beraberinde getirecek. Bilindiği gibi, Çeşme\'nin kış nüfusu 40 bin. Ama yazın, özellikle bayram tatillerinde, milyona varan nüfusumuz oluyor. Bu nüfusa hizmet vermek de çok kolay değil. Ek işçi almak, Bakanlık izni gerektiriyor\" diye konuştu.

\'İŞÇİLERİ ÇEŞTUR\'A ALACAĞIZ\'

Taşeron işçilerin, Temizlik İşleri, Park ve Bahçeler, İlaçlama ve Fen İşleri\'nde çalıştığını belirten Başkan Dalgıç, \"Temizlik İşleri\'nde çalışan taşeron işçilerimizin sözleşmesi 2018 yılını da kapsadığı için devam ediyor. Diğer birimlerde çalışanların sözleşme süresi sona ermişti. Kararname çıkmadan önce Aralık ayında, onlarla ilgili ihaleyi açmıştık. Kararname çıkınca iptal ettik. Taşeron işçilerin kadroya alınması için üç aylık bir süre olduğundan çalışmaya devam edeceğiz. Üç aylık süreyi kısaltabilmek için çalışacağız. Kararnameye göre sınav da yapmamız gerekiyor. Ayrıca Belediye hakkında dava açan işçilerin de davalarından feragat etmeleri gerekiyor. Taşeron işçilerimizi Belediye\'nin bir şirketine alacağız. Sanıyorum işçilerimizi ÇEŞTUR\'a alacağız\" diye açıkladı.

\'İLAÇLAMA BİRİMİNDE SIKINTI DOĞDU\'

İlaçlama hizmetinin aksaması tehlikesi doğduğunu ifade eden Dalgıç, \"Bizim için en önemli bölümlerden birisi ilaçlama. O birimde çalışan arkadaşlarımızı kadroya alacağız. Ama araç gereç gerekli. İlaçlama hizmeti, kesintiye uğramaması gereken hizmetlerden birisi. Temizlik hizmeti aksasa da 1-2 sonra toparlanır. Ama ilaçlama ayrı bir konu. Kesintiyi hiç kabul etmez. O nedenle kararnamenin öngördüğü şekilde arkadaşlarımızla çalışmayı uzattık. Ama daha sonrası nasıl çözülür, samimi olarak söyleyeyim, ben de bilmiyorum. Kararnameye göre; ilaçlama alet ve makinelerini, defter değeri üzerinden almak gerekiyor. Defter değeri üzerinden alabilmek çok zor. Böyle bir sıkıntı var. Çözeceğiz tabi, ama gerçekten sıkıntı. İyi ki ilaçlama biriminde emekli işçi yok. İlaçlamada çalışan işçilerin lisanslı olması gerekiyor. İlaçlama biriminde çalışan her arkadaşımız, belli eğitimlerden geçerek lisans almış durumda. O arkadaşlarımızı bünyemize alacağız, ama alet edevat gerekli. Malzeme alınması gerekli, o da ihale süreci nedeniyle en az üç ay sürecek. Üç ay da bizim boşluğa düşmemize neden olur\" diye belirtti.



FOTOĞRAFLI