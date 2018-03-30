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Çeşme'de çocuklara uyuşturucu satan 3 şüpheli tutuklandı

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Çeşme ilçesinde, çocuk yaştaki kişilere uyuşturucu sattıkları belirlenip, polis tarafından gözaltına alınan 3 kişi, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı

30 Mart 2018 17:23

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Çeşme ilçesinde, çocuk yaştaki kişilere uyuşturucu sattıkları belirlenip, polis tarafından gözaltına alınan 3 kişi, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği  ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla uyuşturucu sattıkları belirlenen 3 kişiyi teknik ve fiziki takibe aldı. Takibin ardından aralarında çocukların da bulunduğu kişilere uyuşturucu madde sattıkları delillendirilen şüphelilere yönelik, dün eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda şüpheliler, Ş.T. (23), B.H. (20) ve H.B. (19) Çeşme ilçe merkezinde yakalanıp, gözaltına alındı. Polisteki işlemlerinin ardından bu sabah adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

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