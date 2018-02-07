Çeşme'de botları su alan 52 kaçak kurtarıldı

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Çeşme ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan\'ın Sakız Adası\'na geçmeye çalışırken botları su alan 52 kaçak, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.

Çeşme Körfezi\'nde devriye görevi yürüten TCSG 109 Sahil Güvenlik botu, bugün saat 10.00 sıralarında, Karaabdullah Burnu açıklarında lastik botu su alan kaçak grubunu tespit etti. Yardıma yetişen ekipler, kaçakları kurtardı. 1\'i Eritre, 51\'i ise Suriye uyruklu olduğu belirlenen grup, Çeşme İskelesi\'ne götürüldü. Aralarında 2 aylık bebek ile çocukların da bulunduğu kaçakların giysilerinin ıslak olduğu gözlendi. Uluslararası Göç Örgütü temsilcileri, öncelikle çocuklara giyecek dağıtarak, ıslak giysilerinin değiştirilmesini sağladı. Yiyecek ve içecek de dağıtılarak göçmenlerin ihtiyaçları karşılandı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından grubun, İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne sevk edilecekleri belirtildi.

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