T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çeşme'de botları su alan 52 kaçak kurtarıldı

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Çeşme ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmeye çalışırken botları su alan 52 kaçak, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı

07 Şubat 2018 19:00

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Çeşme ilçesinden yasa dışı yollarla Yunanistan\'ın Sakız Adası\'na geçmeye çalışırken botları su alan 52 kaçak, sahil güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
Çeşme Körfezi\'nde devriye görevi yürüten TCSG 109 Sahil Güvenlik botu, bugün saat 10.00 sıralarında, Karaabdullah Burnu açıklarında lastik botu su alan kaçak grubunu tespit etti. Yardıma yetişen ekipler, kaçakları kurtardı. 1\'i Eritre, 51\'i ise Suriye uyruklu olduğu belirlenen grup, Çeşme İskelesi\'ne götürüldü. Aralarında 2 aylık bebek ile çocukların da bulunduğu kaçakların giysilerinin ıslak olduğu gözlendi. Uluslararası Göç Örgütü temsilcileri, öncelikle çocuklara giyecek dağıtarak, ıslak giysilerinin değiştirilmesini sağladı. Yiyecek ve içecek de dağıtılarak göçmenlerin ihtiyaçları karşılandı. İşlemlerinin tamamlanmasının ardından grubun, İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne sevk edilecekleri belirtildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Güneş ATAGÖZÇEŞMEDHAYunanistan Sakız AdasıKörfeziTCSGSahil GüvenlikKaraabdullah BurnuYardımaEritreSuriyeAralarındaUluslararası GöçYiyecekGöçMüdürlüğüFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24