Çeşme'de bayram bereketi; küçük oteller de doldu

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in turizm cenneti ilçesi Çeşme, uzun Kurban Bayramı tatilinde, tatilcilerin akınına uğradı. Çeşme\'de sayısı 500\'e ulaşan küçük oteller de tamamen doldu.

Kendisi de Alaçatı\'da otel işleten Türkiye Küçük Oteller Derneği\'nin eski genel başkanı ve Alaçatı Turizm Derneği\'nin kurucu üyesi Mehmet Çelik, uzun zamandır sıkıntı yaşayan küçük otel işletmecilerinin, 9 günlük Kurban Bayramı tatilindeki yüksek doluluk oranıyla yüzlerinin güldüğünü söyledi. Çelik, ilçede sayısı 500\'e ulaşan küçük otellerin tamamının dolduğunu belirtti. Dövizdeki yükselme nedeniyle yurt dışına tatile gideceklerin yurt içine yöneldiğine dikkat çeken Mehmet Çelik, şöyle dedi:

\"Dövizdeki yükselme nedeniyle yurt dışına çıkamayan yerli turist iç turizmi hareketlendirdi. Küçük oteller de doldu. Özellikle 3 aylık yüksek sezonla bir yıl geçinmeye çalışan bizim gibi kıyı bölgesi turizmcileri, siyasi nedenlerle yabancı turisti kaybetmiştik. İç piyasadaki ekonomik sıkıntı nedeniyle de zaten kısa olan sezonumuz iyice kısalmıştı. Ülkemizin her köşesi dünyada eşi benzeri bulunmayan güzelliklere sahip. Alaçatı\'dan Kapadokya\'ya, Kazdağları\'ndan Gaziantep\'e, Karadeniz\'e onlarca bölgemiz coğrafi, kültürel özelliklerinin yanı sıra yurt dışındaki birçok otelden hem fiziksel hem de hizmet anlamında üstün ve kaliteli küçük otellere sahip. Biz bu vesile ile yerli misafirlerimizi otellerimizde ağırlamaktan çok mutluyuz.\"



FOTOĞRAFLI