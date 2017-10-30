Çeşme'de 65 kaçak yakalandı

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Çeşme ilçesinden Yunanistan\'ın Sakız Adası\'na yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 65 kaçak, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.

Çeşme Körfezi\'nde devriye görevi yürüten TCSG 902 Sahil Güvenlik Botu, bugün saat 13.00\'te, Karaabdullah Burnu açıklarında bir lastik bot belirledi. Botu durduran ekipler, Suriye uyruklu 65 kaçağı yakaladı. Sahil Güvenlik botuna alınan kaçaklar, Çeşme İskelesi\'ne getirildi. Kaçaklara ait lastik bot, sahil güvenlik ekiplerince Çeşme İskelesine bağlandı. Kaçaklar da sahil güvenlik ekiplerinin yardımıyla iskeleye çıkarıldı. Çeşme İskelesinde işlemlerinin tamamlanmasını bekleyen kaçaklara, Uluslararası Göç Örgütü temsilcisi tarafından yiyecek paketleri ve içecek dağıtıldı. Kaçakların, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü\'ne sevk edilecekleri öğrenildi.



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