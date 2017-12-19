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Çeşme'de 5 insan kaçakçılığı şüphelisine gözaltı

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Çeşme ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, bir süreden bu yana takibe alınan 5 insan kaçakçılığı şüphelisi ile 9 yabancı uyruklu kaçak, yakalandı

19 Aralık 2017 16:16

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Çeşme ilçesinde polisin düzenlediği operasyonda, bir süreden bu yana takibe alınan 5 insan kaçakçılığı şüphelisi ile 9 yabancı uyruklu kaçak, yakalandı. Şüphelilerin kullandığı, kiralık olduğu belirlenen 4 otomobile de el konuldu.
Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri, suç ilişkilerini ortaya çıkarmak ve şüphelileri suçüstü yakalamak için insan kaçakçılığı şüphelilerini bir süre teknik ve fiziki takibe aldı. Takibin ardından bugün saat 02.00 sıralarında, harekete geçen polis düzenlenen operasyonla L.A., Ö.A., S.D., R.C. ve B.T.\'yi gözaltına alındı. Şüphelilerin kullandıkları belirlenen kiralık 4 otomobile de el konuldu. Araçlarda yapılan aramalarda 9 Suriyeli kaçak da yakalanırken, 11 can yeleği bulundu. Gözaltına alınan 5 insan kaçakçılığı şüphelisinin polisteki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.

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