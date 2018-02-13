T24 LogoT24 Logo
Gündem

Çeşme'de 44 kaçak yakalandı

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Çeşme ilçesinden yasa dışı yollarla ve lastik botla yurt dışına çıkmaya çalışan 44 kaçak, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı

13 Şubat 2018 20:26

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Çeşme ilçesinden yasa dışı yollarla ve lastik botla yurt dışına çıkmaya çalışan 44 kaçak, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.
Sahil güvenlik ekipleri, bugün saat 02.00\'de, yasa dışı yollarla ve lastik botla yurt dışına gitmeye çalışan bir grup kaçağın, Çeşme ilçesi Karaabdullah Burnu güneyinde zor durumda olduğunu öğrendi. Harekete geçen ekipler, kaçakları yakaladı. 36\'sı Suriye ve 8\'i Eritre uyruklu toplam 44 kaçak, sahil güvenlik botuna alındı. 12\'si kadın ve 13\'ü çocuk olan 44 kaçak, Çeşme İskelesi\'ne getirildi. Kaçakların kimlik tespitine başlandı.

FOTOĞRAFLI

 

 

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

KadirDHASahilKaraabdullah BurnuHareketeSuriyeEritreKaçaklarınFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Silah ve zor kullanma' yetkisi gündemde: Kimlik kontrolü sonrası sosyal...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

Acun Ilıcalı, "Deprem için toplanan paranın tamamı AFAD'ın hesabına yattı"...

Abdulkadir Selvi: Şeyma Subaşı Erzurumlu Acun Ilıcalı’yı yakmıştı, ablası ise Erzurum’da Ekrem İmamoğlu’nu...

Avrasya Tüneli geçiş ücretlerine yüzde 56 zam...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24