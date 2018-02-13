Çeşme'de 44 kaçak yakalandı

Kadir ÖZEN/İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Çeşme ilçesinden yasa dışı yollarla ve lastik botla yurt dışına çıkmaya çalışan 44 kaçak, sahil güvenlik ekiplerince yakalandı.

Sahil güvenlik ekipleri, bugün saat 02.00\'de, yasa dışı yollarla ve lastik botla yurt dışına gitmeye çalışan bir grup kaçağın, Çeşme ilçesi Karaabdullah Burnu güneyinde zor durumda olduğunu öğrendi. Harekete geçen ekipler, kaçakları yakaladı. 36\'sı Suriye ve 8\'i Eritre uyruklu toplam 44 kaçak, sahil güvenlik botuna alındı. 12\'si kadın ve 13\'ü çocuk olan 44 kaçak, Çeşme İskelesi\'ne getirildi. Kaçakların kimlik tespitine başlandı.



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