Çeşme'de 3 ton kaçak üretim içki ele geçirildi

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Çeşme ilçesinde, bir evin yanındaki eklentide 3 ton kaçak üretim şarap, rakı ve viski ele geçirildi. Kaçak üretim içki ile ilgili gözaltına alınan 1 kişi tutuklandı.

İzmir İl ve Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ovacık mahallesindeki müstakil evde yaşayan V.Ö.\'nün, konutunun yanındaki eklentide kaçak içki imal ettiğini tespit etti. V.Ö.\'nün, kaçak üretim içkileri, yılbaşı öncesi piyasaya sürmeyi hedeflediği belirlendi. Dün operasyon yapan ekipler, 2 tank ve 12 büyük bidon içinde 3 ton şarap, viski ve rakı ele geçirdi. İçki imalatında kullanılan düzeneğe de el kondu. 300\'e yakın boş şişe, 300\'e yakın çeşitli ebatlarda boş damacana ve bidon ile çok sayıda şişe kapağı ve mantar da aramalara bulundu. Ticari amaçla kaçak içki üretme ve bulundurma suçundan gözaltına alınan V.Ö., sevk edildiği adliyede tutuklandı.



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