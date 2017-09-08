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Çeşme'de 29 kaçak göçmen yakalandı

İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Çeşme İlçesi'nde, yasa dışı yollardan Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmeye çalışan 29 kaçak göçmen yakalandı

08 Eylül 2017 09:49

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Çeşme İlçesi\'nde, yasa dışı yollardan Yunanistan\'ın Sakız Adası\'na geçmeye çalışan 29 kaçak göçmen yakalandı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, gece saatlerinde Çeşme açıklarında lastik botla ilerleyen bir grubu tespit ederek harekete geçti. Ekipler yaptıkları operasyonda yasa dışı yollardan Yunanistan\'ın Sakız Adası\'na gitmeye çalışan 6\'sı kadın, 6\'sı çocuk toplam 29 kaçak göçmeni yakaladı. Çeşme\'deki Sahil Güvenlik Komutanlığı\'na getirilen kaçaklardan 11\'inin Afganistan, 8\'inin Suriye, 5\'inin Kongo, 3\'ünün Angola, 1\'inin İran, 1\'inin ise Güney Afrika uyruklu olduğu belirlendi. Kaçakların işlemlerinin tamamlanmasının ardından geri gönderme merkezine gönderileceği belirtildi.

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