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Çeşme'de 2018'in ilk gününde denize girdiler

İZMİR, (DHA)- İZMİR'in Çeşme ilçesinde bazı kişiler, sıcak havayı değerlendirerek yeni yılın ilk günü denize girdi

01 Ocak 2018 20:51

İZMİR, (DHA)- İZMİR\'in Çeşme ilçesinde bazı kişiler, sıcak havayı değerlendirerek yeni yılın ilk günü denize girdi.
Yılbaşı tatilinde otellerdeki yatak kapasitesinin tamamı dolan Çeşme\'de, iki ayrı yerde sokak partisi düzenlendi. Yeni yılın ilk gününde güneşli bir sabaha uyananlar denize girdi. Hava sıcaklığının 14, deniz suyu sıcaklığının ise 16 derece ölçüldüğü, temiz denizi ve ince kumu ile kentin en güzel plajlarından olan Ilıca\'da denize girenler, mavi sularda kulaç attı. Bazı kişiler ise sahilde uzanarak güneşlendi.
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