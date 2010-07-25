-ÇEŞME'DE 2 VİLLAYA KUMAR BASKINI ÇEŞME (A.A) - 25.07.2010 - İzmir'in Çeşme ilçesinde 2 villaya düzenlenen baskında, kumar oynatılan programların bulunduğu 16 bilgisayar ile markalar, fişler ve yaklaşık 10 bin TL ele geçirildi. 15 kişi gözaltına alındı. Alınan bilgiye göre, Çeşme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bazı kişilerin, ilçede kiraladıkları lüks villaları kumarhane olarak çalıştırdığı yönündeki istihbarat bilgisi üzerine takip başlattı. Ekipler, bir süredir devam ettirdikleri çalışmanın ardından Ilıca ve Şifne mahallelerinde 2 villaya baskın düzenledi. Baskında, kumar oynatılan programların bulunduğu 16 bilgisayar, kumarda kullanıldığı ileri sürülen markalar, fişler ve yaklaşık 10 bin TL ele geçirildi. Polis villaları kiralayarak kumar oynatan 2 zanlı ile kumar oynayan 8'i kadın 13 kişiyi gözaltına aldı. Savcılığın talimatıyla haklarında ''Kabahatler Kanunu'' kapsamında işlem yapılan 15 kişinin serbest bırakıldıkları öğrenildi.