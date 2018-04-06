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Çeşme otoyolunda 'kaçak göçmen' operasyonu; 3 araçtan 14'ü çocuk 43 Suriyeli çıktı

Yakalanan organizatörler adliyeye sevk edilecek

06 Nisan 2018 14:19

İzmir'in Çeşme ilçesine 3 hafif ticari araçla gelen, yasa dışı yollarla Yunanistan'ın Sakız Adası'na geçmek isteyen 43 Suriyeli ile 3 organizatör, otoyol gişelerinde polisin operasyonuyla yakalandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Çeşme Grup Amirliği ekipleri, dün bir grup göçmenin yasa dışı geçiş için kente geleceğini öğrendi. Harekete geçen ekipler, otoyolun Çeşme girişindeki gişelerde, 3 hafif ticari aracın sürücüsünü durdurdu. Araçların kapılarını açan ekipler, balık istifi Suriyeliler'le karşılaştı. Ekipler, organizatör olduğu belirlenen araçtaki H.O., A.Ü ve T.Ö.'yü gözaltına aldı. 14'ü çocuk 43 Suriyeli ile 3 organizatör emniyete götürüldü.

Suriyeliler'i işlemleri'nin ardından İzmir Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderildi. Organizatörler ise bugün adliyeye sevk edildi.

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