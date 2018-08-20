Çeşme, gelecek yıl Japon turistleri bekliyor

Güneş ATAGÖZ/ÇEŞME (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in turizm cenneti Çeşme\'deki turistlik tesislerde, Kurban Bayram tatilinde doluluk oranı yüzde 100\'e ulaştı. Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Belge, bu yıl yerli turistten sonra en çok Çinlilerin geldiği Çeşme\'ye, gelecek yıl Japon turistleri beklediklerini söyledi.

Çeşme\'deki otel, butik otel ve pansiyonlara günler öncesinden rezervasyon yaptıran tatilciler, Kurban Bayramı tatilinin başlamasıyla birlikte ilçeye akın etti. Tatilcilerin bir bölümü otellerindeki havuzları tercih etti, büyük çoğunluğu ise üç tarafı denizle çevrili Çeşme\'nin, incecik kumuyla ünlü plajlarını doldurarak, kendini serin sulara bıraktı. Alaçatı\'daki sörf merkezi de bu sporla ilgilenenlerin akınına uğradı. Çarşıdaki mağazalarla ilçedeki kafe, bar ve restoranlarda büyük yoğunluk yaşandı.

Çeşme Turistik Otelciler Birliği (ÇEŞTOB) Başkanı Yakup Demir, 2018 yaz sezonunun güzel geçtiğini belirterek, \"Bu güzelliğimizi, sokaklarımızı, denizimizi, Çeşme\'nin lezzetlerini, antik çağdan kalan yaşam stilini dünyaya New York Times ile duyurduk. Çeşme\'de tecrübesi yüksek turizmciler hizmet veriyor, işletmecilik yapıyor. Dolayısıyla Çeşme, dünyada en iyi olmak için ciddi değerler koymuştur. Bu hedefi de yakalayacaktır\" dedi.

Ege Turistik İşletmeler ve Konaklamalar Birliği (ETİK) Yönetim Kurulu Üyesi Orhan Belge ise Çeşme\'de doluluğun uzun süredir devam ettiğini vurgulayarak, bayramda yerlerinin kalmadığını söyledi. Gelecek yıl Japon turist beklediklerini belirten Belge, \"Bu sene Çinliler ikinci sıraya yerleşti. Dubai\'den İzmir\'e doğrudan uçuşlar başladı. Bundan sonra Çeşme\'nin sadece iç pazarda değil, dış pazarda da talep göreceğine ve çok farklı yerlere gideceğine inanıyorum\" diye konuştu.



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