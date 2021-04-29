Çeşme'de 17 günlük tatil paketleri ilgi görmedi

İzmir'in Çeşme ilçesindeki birçok otelin, tam kapanmayı kapsayan 17 günlük tatil rezervasyon paketleri beklenen ilgiyi görmedi. Çeşme Turistik Otelciler Birliği Başkanı (ÇEŞTOB) Yakup Demir, 17 günlük tatil paketlerinin yüzde 15 civarında kaldığını söyledi.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan ÇEŞTOB Başkanı Yakup Demir, "17 günlük tam kapanma nedeniyle otellerimize talep var. Ancak gerçekleşen talepler istenen seviyelerde değil. Aslında süre uzun olduğu için otellerde de ciddi indirimler ve kampanyalar da yapıldı. Ancak otellerle yaptığımız görüşmelerde tam kapanma paketlerine ilginin yüzde 10-15 seviyelerinde olduğunu söyleyebiliriz" ifadelerini kullandı.

Yasak başladıktan sonra kısıtlamadan muaf olan vatandaşların, otellerde kalmaları için belge ibraz etmeleri gerektiğini altını çizen Demir, "Saat 19.00'a kadar otellere herhangi bir belge ibraz etmeden giriş yapılabilecek. Ancak kapanma başladıktan sonra misafirlerin seyahat izin belgelerini ibraz etmeleri gerekiyor. Örnek vermek gerekirse kısıtlama kapsamına girmeyen bir kişi, tam kapanma döneminde istediği gün ve saatte rezervasyon yaptırabilir. Ancak otel yetkililerine, hangi sebeple orada olduğunu yine ibraz etmek zorunda kalacak" dedi.

"200 binin üzerinde tatilci bekliyoruz"

Bodrum'da günler önce başlayan uzun trafik kuyruklarının Çeşme'de görülmemesi hakkında da açıklama yapan Demir, "Bodrum, İstanbul ve İzmir'e daha uzak olduğu için araç girişleri erken başladı. Çeşme'de de saatler ilerledikçe aynı yoğunluğun başlamasını bekliyorum. Tam kapanma döneminde Çeşme'ye bugün 19.00'a kadar 200 binin üzerine tatilci geleceğini tahmin ediyoruz. Çeşme, geçtiğimiz bayram tatillerinde milyonları ağırlamıştı ve sorun yaşanmamıştı. Tam kapanma süresinde de yine Çeşme'ye gelenleri güzel bir şekilde konuk edeceğiz" diye konuştu.

"Yoğunluğu yazlıkçılar oluşturuyor"

Ilıca Mahallesi'nde butik otel işletmecisi Selin Duman, 17 gün olarak hazırladıkları tatil paketlerinin bekledikleri ilgiyi görmediğini belirtti. Duman, "Tam kapanma sebebiyle uygulanacak olan seyahat kısıtlaması sebebiyle müşterilerimiz rezervasyonlarını iptal ettiler. Bunun üzerine biz de 17 günlük rezervasyon fırsatı oluşturduk. Müşterilerimizin de 17 günü tatil fırsatı olarak değerlendireceğini düşündük. Ancak buna rağbet olmadı. Konuştuğumuz birkaç otel işletmecisi arkadaşımız da benzer durumda olduklarını söylediler. Çeşme'deki yoğunluğu genellikle yazlıkçılar oluşturuyor" dedi.