Çeşme açıklarında mahsur göçmenlerin tamamı kurtarıldı

Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çeşme açıklarındaki Boğaz Adası'nda mahsur kalan 25-30 civarındaki göçmen için kurtarma operasyonu başlattı.

Göçmenler kaçak yollarla Yunanistan'a geçmek isterken havanın bozuk olması sebebiyle mahsur kaldı. Göçmenlerin, Boğaz Adasına sığındığı ve herhangi bir olumsuzluğun yaşanmadığı belirtildi.

İçişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ada üzerinde bulunan 34 göçmenin tamamı tahliye edilmiştir. Kurtarılan göçmenlerden alınan ilk ifadelere istinaden kayıp olduğu değerlendirilen bir düzensiz göçmenin kurtarılması maksadıyla arama kurtarma faaliyetlerine devam edilmektedir." denildi.

Habertürk'ten Neşet Dişkaya'nın haberine göre, Boğaz Adası'nda yabancı uyruklu göçmenlerin mahsur kaldığı bilgisi üzerine Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri harekete geçti. 34 kişi olduğu tahmin edilen göçmenlerin tahliyesi için 2 helikopterle çalışma yapıldı.

Çeşme'den Sakız adasına gitmek için botla yola çıktıkları belirtilen göçmenlerin tahliye sonrası Çeşme'ye getirileceği belirtildi.

Geri kabul anlaşması

İki yıl önce imzalanan ‘geri kabul’ anlaşması çerçevesinde, Türkiye kendi topraklarından AB ülkelerine geçen mültecileri geri almayı, AB de Türkiye’ye 3 milyar Avro yardım yapmayı kabul etmişti.

Ancak AB’nin 2019 sonuna kadar taahhüt ettiği toplamda 3 milyar Avroluk yardımın akışına İtalya’nın itirazı üzerine onay çıkmamıştı. Haziran ayında AB, Türkiye’deki Suriyeli mülteciler için söz verdiği ikinci 3 milyar Avronun ödenmesi için onay verdi. Kararı değerlendiren Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, “Umarım para aktarma hızı bu kez daha hızlı olur” açıklaması yapmıştı.