Çeşme açıklarında, 3.7 büyüklüğünde deprem

ÇEŞME (İzmir), (DHA)- İZMİR\'in Çeşme ilçesi Dalyan Mahallesi açıklarında 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Çeşme\'de Ildır Körfezi açıklarında Richter ölçeğine göre 3.7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini bildirdi. Saat 10.36\'da, yerin 16.7 kilometre derinliğinde meydana gelen deprem, ilçede hissedilmezken, herhangi bir maddi hasara da yol açmadığı öğrenildi.

Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü ise depremin büyüklüğünü 3.5 olarak verdi..