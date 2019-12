Cesetleriyle mutlu

Gunther von Hagens, 'Body Worlds And The Mirror Of Time' (Vücut Dünyası ve Zamanın Aynası) isimli sergisi ile Londra'daki O2 Arena'da sanatseverlerle buluştu. 200 kadavranın 24 Ekim 2008- 23 Ağustos 2009 tarihleri arasında sergileneceği bu ilginç sergide, insanlara 'sağlık mesajları' verdiğini belirten küratör, bebeklerden 100 yaşını aşmış insanlara kadara geniş bir kadavra çalışması sunuyor.Plastinasyon ismi verilen bir yöntemle ölü bedenleri çürümekten kurtaran Hagens, bir beden için bin saat uğraştığını söylüyor.Kadavralar kimi zaman sergilerine gelen insanların midesini bulandırsa da sanatçı bunun açıklamasını yapıyor: "Başta bu tepkilere pek alışık değildim ama giderek alıştım. Haklılar. Bedenlerinin artık beden olmaktan çıkmış halini görmek onları korkutuyor. Gerçeklerle yüzyüze geliyorlar ve bu yüzden canları acıyor. O bedenlerin hepsinin bir zamanlar yaşıyor olması düşündürücü elbet. Ama ölüm diye bir şey var bu hayatta. Ve bu kadavralar, o insanların son kalıntıları" diyor.Başarılı küratör, yaptığı plastinasyon yöntemiyle insan bedenlerine 'peeling' işlemi yapıyor. Buna bir tür 'soyma işlemi' de denebilir. Daha sonra iç organlar, atardamarlar, kaslar ortaya çıkıyor. Onları plastikle kaplayarak koruyan Hagens, işlemini sonlandırıyor."Bu sergi hayatın döngüsüyle ilgili. Hayatın ne kadar önemli olduğuyla, ölümün varlığıyla ve sağlıkla ilgili. İnsanlar vücutlarının değerini sergiyle daha iyi anlıyor. İnsan bedeninin dayanıklılığını ve gücünü görüyorlar. Bu onları derinden etkiliyor"."Bazen öyle zamanlar oluyor ki, sergi sırasında insanların yorumlarına kulak kabartıyorum. Birbiriyle fısıldaşan insanlar, birbirine eserlerimle ilgili açıklamalar ve eleştirilerde bulunan insanlar bunlar. Bir kere bir adamın kadavraları görünce sigara içmekten soğuduğunu duydum ve bu hoşuma gitti. Demek ki etkim büyük" açıklamasında bulunan küratör, yeni sergisiyle de derin bir mesaj verdiği düşüncesinde.Hagens'e göre ölüm korkunç bir durum, korkunç bir gerçek. Ancak sergisiyle birlikte ölümü anlamanın kolaylaştığını savunuyor."Ölüm dehşet verici bir şey evet, ama hayır, sergim hiç de öyle dehşet verici değil. İnsanlar serginin kadavralardan ibaret olduğunu duyunca rahatsız oluyorlar, korkuyorlar. Ama ölümle yüzleşmek gerek. Ve burada ölümü daha iyi anlıyorsunuz. Sağlıklı bir hayat yaşamayı da!"Gunther von Hagens, 2003'ten bu yana ilk defa Londra'da yeni bir sergiyle gündemde. (Gazeteport)