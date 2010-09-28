-CESETLERİ DENİZDE BULUNAN BABA İLE KIZI TOPRAĞA VERİLDİ İSTANBUL (A.A) - 28.09.2010 - Birbirlerine sarılı ve elleri iple bağlanmış halde denizde cesetleri bulunan Şerif Kızılkan ile 5 yaşındaki kızı Rojin Kızılkan, toprağa verildi. Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınları tarafından buradan alınan Şerif Kızılkan (30) ile kızı Rojin Kızılkan'ın (5) cenazeleri, Tuzla Aydınlı'daki Hakev Vakfı Tuzla Cem Kültürevi'ne getirildi. Cenazelerin getirildiği sırada Rojin Kızılkan'ın eşi Pınar Akar ile babası Süleyman Akar fenalık geçirdi. Baba ile kızı Pınar Akar, olay yerine çağrılan sağlık ekipleri tarafından sakinleştirildi. Şerif ve Rojin Kızılkan, daha sonra Cemevinde kılınan cenaze namazının ardından Aydınlı Mezarlığı'nda toprağa verildi. Cenazeye, tersane işçisi Şerif Kızılkan ve ayrı yaşadığı eşi Pınar Akar'ın ailesi ve yakınları katıldı. Rojin Kızılkan'ın dedesi Süleyman Akar, cenaze töreni sırasında basın mensuplarının soruları üzerine, torununun dün öğle saatlerinde babası tarafından alındığını, akşam saatlerinde geri getirilmemesi üzerine telefonla aradıklarını ve ulaşamadıklarını, bu durumu polise bildirdiklerini anlattı. Pınar Akar'ın yakınlarından Ayfer Danışman da Şerif Kızılkan ile Pınar Akar'ın yaklaşık 6,5 yıldır evli olduklarını, 3 yılı aşkın bir süredir de boşanmaya çalıştıklarını belirterek, şunları anlattı: ''Şerif Kızılkan ayrı yaşadığı eşini tehdit ediyordu. 'Kızımı da seni de öldüreceğim' diyordu. Gündüz, velayeti annesinde olan kızı Rojin'i alıp gitmiş. Bir kez telefonla eşini aramış. 'Biz çay içiyoruz, çekirdek yiyoruz' demiş. Daha sonra Pınar Akar onları aramış ve nerede olduklarını sormuş. Şerif Kızılkan, eşine 'Ben mi ailen mi?' diye sormuş. Pınar Akar da 'Biz bu olayı kapattık. Boşanma davamız zaten sürüyor. Sen dışarıdan iyi bir aile babası olabilirsin, ama bitti' diyor. Şerif de bunun üzerene 'Olacaklara katlanırsın' diyor. Rojin'i geri getirmemesi üzerine telefonla aradıklarında da telefonunun kapalı olduğu anlaşılıyor.'' Tuzla Postahane Mahallesi Levent Belde Sitesi sahilindeki balıkçılar, dün Şerif Kızılkan ile 5 yaşındaki kızı Rojin'in birbirlerine sarılı ve elleri bağlı halde cesetlerini bulmuştu.