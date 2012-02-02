Cesetleri çöp kovasında sakladılar

T24

İngiltere’de metro istasyonlarında intihar eden insanların cesetlerinin dolaplarda ve depolarda saklandığını ortaya çıkaran belgesel tartışma yarattı.4. kanal için hazırlanan “Yeraltından İtiraflar” adlı belgeselde Londra metrosunda intihar eden insanların cesetlerinin temizlik için kullanılan dolaplarda ve depolarda bekletildiği kaydedildi.Metro çalışanlarının itirafları neticesinde hazırlanan belgeselde cenazeyle ilgilenecek yetkililer gelene kadar cesetlerin ortada kalmaması adına dolaplara taşındığı anlatılıyor.Londra metrosunun acil ünitesi çalışanlarından biri konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Bazen yetkililer geç kalıyor ve biz de cesetle baş başa kalıyoruz. Böyle bir durumda maalesef morg yerine kısa bir süre için büyük çöp tenekelerini ya da dolapları kullanmak durumunda kalıyoruz. Bazen durumdan haberi olmayan işçiler kova ya da temizlik malzemesi almak için depoya girdiklerinde neye uğradığını şaşırıyor.”Londra metrosu yetkilileri belgeselin doğru bilgiler içermediğini belirtirken Yönetim Birimi Başkanı Mike Brown, “Metro çalışanları işlerini çok iyi yapan kişiler. İşlerin yolunda gitmesi için her şey yapılıyor. Doğruların söylenmediği bir belgeselle metronun düzgün fotoğrafına gölge düşmeyecektir" dedi.