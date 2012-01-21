Cesetlere elbiseden teşhis

T24- Şırnak'ın Güçlükonak ilçesi Özbaşağaoğlu köyü yakınlarındaki Yağızoymak Jandarma Taburu arazisinde yapılan kazılarda, elbiseleriyle gömülmüş 3 kişinin kemikleri bulundu. Kazı çalışmalarına eşlik eden Şırnak Baro Başkanı Nuşirevan Elçi, bölgeye götürülen kayıp yakınlarının, üç cesedi giysilerinden teşhis ettiğini söyledi. Cesetlerin tam olduğunu ve elbiselerin daha çürümediğini ifade eden Elçi, kayıp köylülerin kıyafetlerini tanıyan eşlerinin gözyaşlarına hakim olamadığını anlattı.







Zaman'ın haberine göre, 1994 yılında 'PKK'ya yardım ettikleri' iddiasıyla askerlerin Özbaşağaoğlu köyünden götürdüğü 5 kişiden o günden sonra bir daha haber alınamamıştı. Diyarbakır Başsavcılığı'nın bu kapsamda yürüttüğü soruşturma çerçevesinde, Küpeli Dağı, Gabar Dağı ve Yağızoymak Jandarma Tabur Komutanlığı arasındaki arazide kazı başlatılmıştı. Dün aramalar sonucunda ulaşılan cesetlerin Sait Şen, Beşir Başkök ve Abdullah Güler olduğu anlaşıldı.





Kayıp diğer iki kişinin ise dağlık araziye gömüldüğü, kazı yapılabilmesi için askerî makamlardan izin alınacağı öğrenildi. Ancak kazı çalışması güvenlik sebebiyle ertelendi. Şırnak Baro Başkanı, "Güvenlik süresi çok fazla uzatılmadan, ikinci yerin de açılmasını diliyoruz." dedi.





Alınan bilgilere göre, kemikler, kimlik tespiti ve DNA testi için İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.



Dün Şırnak'ın Güçlükonak ilçesi Özbaşağaoğlu köyü yakınlarındaki Yağızoymak Jandarma Taburu'na ait arazide yapılan kazılar güvenlik gerekçesi sebebiyle ertelendi. Şırnak Baro Başkanı Nuşirevan Elçi, kazılacak yerlerin iki farklı yer olduğunu ve birinci bölgenin dün kazıldığını, ikinci bölgenin ise güvenlik sebebiyle kazılamadığını ifade etti.





Elçi, açıklamasında, "Orada görevli olan avukatlardan aldığım bilgilere göre, cesetlerin tam olduğu, elbiselerin daha çürümediği ve özellikle yaklaşık 20 sene önce olması ve halen elbiselerin çürümemesini sorduk. Bilirkişilerin beyanlarına göre, özellikle toprağın yapısı, iklimin coğrafi konumuna göre bunun olabileceğini söylediler. Eşleri de o sırada kazıda bulundu. Eşlerin cesetleri görmesi, ardından feryadı figan etmeleri ve elbiselerini tanıdıkları söylendi." dedi.

Bundan sonraki çalışmalarda, daha hassas davranılması gerektiğini belirten Elçi, "Çünkü söz konusu yerler maalesef dış müdahaleye müsait yerlerdir. Yani basında konuşulup 2 yıl sonra orada kazı yapıldığı zaman herkesin kafasında soru işareti kalabiliyor." dedi.





O dönemde cinayetlere tanık olanlara da bir çağrıda bulunan Elçi, "Ülkenin daha sağlıklı günler geçirebilmesi için kusuru olmayan ama o anda görgü tanığı olanlar yargı önünde bildiklerini paylaşırsa, birçok faili meçhul cinayetin ortaya çıkacağına inanıyorum." ifadelerini kullandı.