Gazze'de yayın yapan Hamas'ın El Aksa radyosuna, çatışmaların sürdüğü Gazze'nin Zeytun mahallesinden sabah saatlerinde bağlanan bir kadın, ağlayarak, "Pencereden baktım... Cesetler sokaklarda..." dedi. Çok korktuğunu, tir tir titrediğini anlatan kadın, etraflarındaki evlerin bombardımanda isabet aldığını da belirtti.



İsrail'in Gazze Şeridi'nin kuzeyinden başlattığı kara saldırısı sürerken, hava saldırıları da devam ediyor.



Gazze kentinin Tuffah ve Zeytun mahallelerinde sabah saatlerinde İsrail askerleri ile Filistinli militanlar arasında çatışmaların olduğu belirtiliyor.



Ayrıca Gazze'nin kuzeyindeki Beyt Lahya'nın El Hatra (kuzey batısı) bölgesinde de çatışmaların sürdüğü öğrenildi.



İsrail tanklarının bölgeyi yoğun bombardıman altında tuttuğu Gazze Şeridi'nde ordunun esas amacının, Gazze ile güney ve kuzey bölgeleri arasında bağlantıları keserek, bölgeyi iki kesime ayırmak olduğu ifade ediliyor.



Bu doğrultuda, Gazze Şeridi'ni boydan boya kesen ve güneyi Gazze'ye ve diğer yörelere bağlayan Selahhaddin Caddesi'ni kontrolü altına aldığı öne sürülüyor.



Böylece, güneyden silah nakliyatının engellenmesinin amaçlandığı belirtiliyor.



Nitekim El Aksa radyosu da Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah ve Han Yunus'takilerin Gazze'ye ulaşamadıklarını duyurdu. Radyo, yayınlarında sık sık çağrılar yaparak, halka "Dualarınızı eksik etmeyin. Hepimiz tek olalım" diyerek, birlik mesajları veriyor.



İsrailli askeri yorumcular ise harekata katılan asker ve tank sayısı ile şimdiye kadar yürütülen operasyonlar doğrultusunda yaptıkları değerlendirmede, bunun çok geniş çaplı bir işgal harekatı değil, sadece birkaç noktada yürütülen bir kara operasyonu olduğu görüşünü ifade ediyorlar.



İsrail basınına göre halen Gazze Şeridi'nin içlerinde on binlerce asker bulunuyor. Haaretz gazetesi, bu sayıyı 10 bin dolayında olarak verdi.



Piyadelerin, zırhlı ve istihkam birliklerinin yer aldığı kara harekatına Gazze Tümen Komutanı Tuğgeneral Eyal Eisenberg komuta ediyor. Aynı komutanın, Güney Lübnan'da Hizbullah'la savaş sırasında da bir tümenin komutanlığını yaptığı hatırlatılıyor.



Öte yandan, Hamas'a bağlı yayın yapan El Aksa Televizyonu, İzzeddin El Kassam Tugayları militanlarının 2 İsrail askerini ele geçirdiğini iddia etti.



Ancak bu iddia, İsrail ordu sözcülüğü tarafından hemen yalanlandı.



Gazze'ye insani yardımların geçişi durduruldu



Bu arada Gazze Şeridi'ne son bir haftadır Kerem Şalom geçişinden sağlanan insani yardımların nakli de durduruldu. Bu kararın, İsrail'in kara saldırısı başlatması nedeniyle Filistinli militanların geçiş noktalarına saldırı düzenleyebileceği ihtimaline karşı alındığı belirtildi.



Gelecek günlerde yapılacak değerlendirmeler doğrultusunda insani yardım naklinin başlatılıp başlatılmamasına karar verilecek.

