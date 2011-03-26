-CESETLER KAYIP ÇOCUKLARIN KAYSERİ (A.A) - 26.03.2011 - Kayseri Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, yaklaşık 1,5 yıldır aranan çocukların cesetlerinin bulunduğunu doğruladı. Ramazan Bayramı'nda şeker toplamaya çıkan Ahmet Tuna Tekin, kardeşi Dilruba Tekin ve aynı mahalleden arkadaşları Türkan Ay'a ait cesetlerin bulunduğu haberini televizyondan öğrenen Ay ailesi, büyük üzüntü yaşadı. Kayıp çocukların en büyüğü Türkan Ay'ın annesi Özlem Ay, kimlik tespiti için kendisinden kan örneği alındığını söyledi. Ay, şu bilgileri verdi: ''Çocukların cesetlerinin bulunduğu haberlerini görümcem televizyondan duymuş ve beni aradı. Daha önceki asılsız ihbarlar gibi zannettim. Daha sonra, bende numaraları olan polisleri aradım. Bana (başınız sağolsun) dediler. Emniyete gittim. Kimlik tespiti için benden kan örneği aldılar. Sonuç belli oldu herhalde ki bana (başın sağolsun) dediler.'' Baba İbrahim Ay da, olayla ilgili kendilerine bilgi verilmediğini söyleyerek tepi gösterdi. Evlerinin önüne gelen polis ekiplerini kendilerine baş sağlığı dilediğini belirten Ay, ''Polis evimin önüne gelip, bana baş sağlığı diliyor. Ama, benim bir şeyden haberim yok. Birisi gelip de bize ne olup ne bittiğini anlatmadı? Çocuğumun öldürüldüğünü gazetecilerden mi öğrenmeliydim? Emniyetten bize bir açıklama yapan olmadı. Çocuğumu kim öldürmüş? Niye öldürmüş? bilmiyoruz. Çocuğumu yurt dışında aradıklarını söylediler. Burnumuzun dibindeki Kayseri ve Yozgat'ı niye görmemişler'' diye konuştu. -CESETLERİN KİMLİĞİ- Öte yandan, Emniyet Müdürlüğü yetkilileri, yaklaşık 1,5 yıldır aranan çocukların cesetlerinin bulunduğunu doğruladı. Bulunan cesetlerin büyük ihtimalle kayıp çocuklar Ahmet Tuna, kardeşi Dilruba Tekin ve arkadaşları Türkan Ay'a ait olduğunu ifade eden yetkililer, olayla ilgili basın açıklaması yapılacağını kaydetti. Kayseri'nin Talas ilçesinde, 9 yaşındaki Ahmet Tuna Tekin, 6 yaşındaki kardeşi Dilruba Tekin ile aynı mahalleden arkadaşları 11 yaşındaki Türkan Ay, 21 Eylül 2009'da Ramazan Bayramı'nın 2. günü şeker toplamak için evlerinden ayrılmış, ancak geri dönmemişti. Polis ekiplerince Talas ilçesinde ve Kayseri kent merkeziyle çevre ilçelerde, jandarma ekiplerince de açık arazilerde yapılan arama çalışmalarından sonuç alınamamıştı. Çocukların kaybolmasıyla ilgili yürütülen çalışma kapsamında gözaltına alınan bir kişinin ifadeleri doğrultusunda Yozgat'ın Çayıralan ilçesi yakınlarında kazı yapılmıştı.