-CESETLER 17 MAYISTAN BU YANA KUYUDA ZONGULDAK (A.A) - 04.09.2010 - Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) Karadon Müessese Müdürlüğü maden ocağında 17 Mayıstaki patlamanın ardından kuyuya düştüğü tahmin edilen 2 madencinin cesetlerine, Çinliler henüz onarım çalışmalarına başlamadığından ulaşılamıyor. Maden ocağının eksi 540 kodunda meydana gelen patlamayla oluşan göçüklerde Engin Düzcük ve Dursun Kartal'ın cesetlerine rastlanılmaması üzerine 735 metre derinliğe kadar ulaşan kuyuya düştüğü tahmin edilen işçilerin cenazesi çıkarılamıyor. Kuyunun onarılmasına yönelik çalışmalar kapsamında Çinli mühendislerden oluşan ekibin incelemelerde bulunarak ülkelerine dönmesinin ardından TTK, kuyunun montajını yapan CITIC International Cooperation firmasının işe bir an önce başlaması için görüşmelerini sürdürüyor. Patlamanın ardından 110 gün geçmesine rağmen çıkarılamayan cesetler nedeniyle üzüntüsü artan Düzcük ve Kartal'ın ailesinin, Çinli firmanın çalışmaya başlamasının ardından da 2-3 ay onarım işinin tamamlanmasını beklemek zorunda kalacağı bildirildi. Maden Mühendisleri Odası (MMO) Zonguldak Şube Başkanı Erdoğan Kaymakçı, oda olarak süreci yakından takip ettiklerini, kurumun tüm imkanlarını seferber ederek cenazelerin çıkarılmasının sağlanması gerektiğini söyledi. Madencilerin cenazelerinin alınması için sadece Çinlilerin kuyuyu onarmasını beklemenin yıllarını kömür üretimine vermiş TTK'ya yakışmadığını anlatan Kaymakçı, şöyle konuştu: ''Çinli işçilerin vize sorunu yaşadığı ve ilgili CITIC firmasının onarım yapacak alt şirketinin iflas ettiğine yönelik kamuoyundaki söylentiler doğruysa vahim durum var demektir. Kazanın ardından 100 günü aşkın süre geçti. Bu mağduriyet giderilmeli. Kurumun, kuyudan insanları alabilecek yeterliliği olmalı. Mühendisler biraraya gelerek teknik çare düşünülebilir. Çinlilerin gelmesi geciktikçe kamuoyunun tepkisi artıyor. TTK vakit kaybetmeden kendi imkanlarını zorlayarak işçilerin cesetlerine ulaşmalıdır.'' Madencilerin yakınları da dua edebilecekleri mezarın olmasını istediklerini, cesetlerin bulunamaması nedeniyle diğer hayatını kaybeden 28 madencinin ailesinden daha büyük acı yaşadıklarını bildirdiler.