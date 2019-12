-Ceset parçaları kayıp şehidin değil ORDU (A.A) - 22.08.2011 - İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin, Hakkari'de her türlü arama teknikleri kullanılarak bir cenazenin belli bölümlerine ulaşıldığını belirterek, ''Akşam üzeri gelen Adli Tıp sonuçlarına, raporlarına göre, o cesede ait bölümler, cesedi henüz bulunamamış olan Erhan Ar kardeşimize ait olmadığı sonucuna ulaşılmıştır'' dedi. Bakan Şahin, Fatsa Kültür Merkezi'ndan ayrılışı sırasında basın mensuplarının ''Yozgatlı şehit Uzman Çavuş Erhan Ar'ın cesedinin bulunup bulunmadığına'' yönelik sorularını cevaplandırdı. Hakkari'de şehit olan Uzman Çavuş Samet Kılıç'ın ailesini ziyaret ettiğini hatırlatan Şahin, ziyaret sırasında şehit babası Ahmet Kılıç ile özel bir görüşme yaptığını anımsattı. Ahmet Kılıç'ın merak ettiği konulardan birinin de olay sırasında cesedine ulaşılamamış Yozgatlı şehit Erhan Ar'ın durumu olduğunu ifade eden Bakan Şahin, şunları söyledi: ''Hakkari merkeze yakın bölgede dağlarda geniş güvenlik tedbirleri altında her türlü arama teknikleri kullanılarak bir cenazenin belli bölümlerine ulaşılmıştır. Dün akşam üzeri yapılan değerlendirmede, görgü tanıkları olan arkadaşlarının teşhisi itibariyle, göz teşhisi itibariyle Yozgatlı Erhan Ar'a ait olduğu belirtilen o ceset bölümleri, sürekli helikopter ve uçak zinciriyle dün gece Ankara'ya intikal ve Adli Tıp'a teslim edildi. Nihai bilgi Adli Tıp'tan verilecek. Akşam üzeri gelen Adli Tıp sonuçlarına, raporlarına göre, o cesede ait bölümler, cesedi henüz bulunamamış olan Erhan Ar kardeşimize ait olmadığı sonucuna ulaşılmıştır. Bölgede her türlü teknik imkanlar kullanılarak arama faaliyetleri sürmektedir.''