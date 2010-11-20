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Dünya

'Ceset çiçeği' uluslararası sorun oldu

'Ceset çiçeği' yüzünden Malezya ve Endonezya arasında gerginlik yaşandı.

20 Kasım 2010 02:00

T24- 'Ceset çiçeği' yüzünden Malezya ve Endonezya arasında gerginlik yaşandı.









Malezya'nın, Endonezya sınırına yakın yerde yetişen Rafflesia isimli ceset çiçeklerini sahiplenmesi ve turizm afişlerinde de kullanarak, çiçeğe yönelik bir koruma yasası çıkarması Endonezya'yı çileden çıkardı.

Metrelerce öteden hissedilen ağır bir kokuya sahip ve 11 kilo ağorlığındaki çiçeğin anavatanının kendi ülkeleri olduğunu söyleyen Endonezyalı yetkililer, Malezya'nın aslında kendilerinin sembolü olan çiçeklere sahip çıktığını iddia ediyor.

Ceset çiçeği, kokusuna rağmen her yıl binlerce meraklı turisti çekiyor.

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