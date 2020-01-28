Cesedini köpekler yemiş

Kütahya'da polis tarafından aranan şüpheli bir şahıs, evinde vücudunun bir kısmı köpekler tarafından yenilmiş halde ölü bulundu.

112 Acil Çağrı Merkezi'ne Maruf Mahallesi, Ertuğrul Gazi Caddesi üzerinde bulunan evden kötü kokular geldiği yönünde ihbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler, yapılan incelemede çürümüş ve bir kısmını da köpeklerin yediği belirlenen cesede ulaştı.

Yapılan araştırmada evde ölü bulunan şahsın polis tarafından aranan 68 yaşındaki Mehmet Ey'e ait olduğu tespit edildi.



Yaklaşık 5-6 ay önce hayatını kaybettiği tahmin edilen Ey'in 2018 yılında cezaevinden çıktığı ve polis tarafından başka bir suçtan daha arandığı belirtildi.



Ey'in cesedi, kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi. Polis, olayla alakalı geniş çaplı soruşturma başlattı. (İHA)